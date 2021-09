Her ses centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen og en række af de ansatte på Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret ved en af Great Place to Works tidligere kåringer. Arkivfoto: Great Place to Work

Virksomheds brug af offentlige midler får hård medfart

Professor i offentlig forvaltning undrer sig over, at Gentofte Kommune lader en af sine virksomheder deltage i trivselsundersøgelser, han kalder "fluffy vinduespynt". Socialdirektør mener, den positive effekt er tydelig

Villabyerne - 29. september 2021

Som Villabyerne kunne fortælle i sidste uge, har Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC) i Gentofte over de seneste seks år brugt 385.921 kroner på at betale for trivselsundersøgelser hos det private analysefirma Great Place to Work, der hvert år kårer de bedste arbejdspladser i Danmark og Europa.

Den nyhed vækker undren hos Henning Jørgensen, professor i offentlig forvaltning og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, som er stærkt kritisk over for Great Place to Works kåringer.

"Konkurrencen er en lukket øvelse for dem, der vil betale, og den har slet ikke nogen repræsentativitet i sig. Derfor er det ukorrekt at tale om landets eller Europas bedste arbejdsplads. For 386.000 kroner kan man få meget intern hjælp i stedet for den fluffy vinduespynt, som jeg vil kalde deltagelsen i Great Place to Works kåringer," siger han til Villabyerne.

I hvor høj grad opfatter du det som rimeligt, at en offentlig virksomhed bruger skattekroner på at brande sig selv?

"Det er ikke ulovligt, men jeg mener ikke, det er en rimelig brug af offentlige midler. Der skal ligge en saglighed bag alle offentlige beslutninger, herunder brug af offentlige midler, og den kan jeg ikke få øje på her. Man skal stå til regnskab over for offentligheden, og det er vel også derfor, du interesserer dig for sagen."

JAC's centerleder kalder priserne sekundære og taler i stedet om, at de gennem deres deltagelse i Great Place to Works arbejdspladsvurderinger får en række data, de kan bruge til at forbedre arbejdsmiljøet, herunder begrænse sygefraværet, hvad siger du til det argument?

"Det køber jeg ikke. Jeg vil gerne bede om tre eksempler, eller bare to, eller faktisk bare ét eksempel på, at JAC har fået ændret noget substantielt på arbejdsmiljøsiden som en direkte følge af de data, som Great Place to Work samler ind. Den her kåring og det analysearbejde, der ligger bag, er hovedsageligt ledelsesorienteret. Jeg mener slet ikke, den forklaring kan bruges som forklaring på at være med. Det er vinduespynt, et forsøg på at smykke sig med fine fjer."

Gentofte Kommune vil ikke stille sig i vejen for JAC's deltagelse i Great Place to Works kåringer, "så længe samarbejdet med Great Place to Work kan mærkes på bundlinjen", hvad er din reaktion på det?

"Den udlægning køber jeg heller ikke helt. Hvordan skulle man kunne måle det på bundlinjen? Har de forsøgt? Men byrådet har selvfølgelig ret til selv at vurdere vigtigheden af at sende så mange penge den vej," siger Henning Jørgensen.

Fjerner fokus Liselotte Jensen, Managing Director for Great Place to Work, er ærgerlig over kritikken fra Henning Jørgensen.

"Det er ærgerligt, at Henning Jørgensen overser, at vi i grunden har en fælles interesse - nemlig at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø. Det allermest ærgerlige er, at denne diskussion fuldstændig fjerner fokus fra en meget vigtig pointe, nemlig at Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret i Gentofte er en ambitiøs og professionelt drevet offentlig arbejdsplads, som kan tjene som rollemodel for andre offentlige arbejdspladser og som rigtig mange kunne lade sig inspirere af," siger hun.

Liselotte Jensen medgiver, at det ikke er alle arbejdspladser i Danmark, som deltager og at deltagerne betaler for at deltage. Men hun påpeger, at begge dele er almindelig kendt og at analysefirmaet har offentliggjort Danmark Bedste Arbejdspladser på samme betingelser siden 2001.

"Vores antagelse er, at det er med denne konkurrence som med så mange andre: At dem, der stiller op, er nogen, som tror, de har en mulighed for at vinde. Niveauet for de arbejdspladser, der offentliggøres som Danmarks Bedste, er i øvrigt tårnhøjt. I gennemsnit synes ni ud af 10 medarbejdere på arbejdspladserne, at deres arbejdsplads er et rigtig godt sted at arbejde," siger hun.

Er det korrekt, som Henning Jørgensen siger, at jeres kåring og det analysearbejde, der ligger bag, hovedsageligt er ledelsesorienteret?

"Jeg ved ikke, hvad Henning Jørgensen mener med det. I den samlede vurdering af arbejdspladserne vægter medarbejdernes besvarelse af trivselsundersøgelsen 75 procent. Både spørgeskemaundersøgelse og evaluering af arbejdspladskulturen tager udgangspunkt i definitionen af den gode arbejdsplads som et sted, hvor der er tillid mellem ledelse og medarbejder, stolthed og fællesskab."

Måling af effekt Ifølge Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Journalisthøjskole, bruges der hvert år milliarder på offentlig branding og markedsføring. Det meste formentlig uden effekt, siger han.

"Dette eksempel er måske et af de mindre problematiske, fordi man - muligvis - får styrket trivsel og arbejdsmiljø, og det kan være en rigtig god forretning. To medarbejdere, som undgår langtidssygemelding i et halvt år - og hele beløbet på 385.000 kroner er tjent hjem," siger Roger Buch og tilføjer:

"Men det afgørende er jo så, om det har en reel effekt eller blot er noget, man forestiller sig? Øget trivsel må kunne dokumenteres i de faste APV-målinger. Forbedret bundlinje skal ligeledes kunne dokumenteres - man kan ikke begrunde indsatsen med løfter eller håb, når man er med år efter år."

Bent Greve, professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, er på linje med Roger Buch:

"Hvis man kan dokumentere en effekt af pengene, så er det sådan set helt okay. Man skal vide, at det er en effektiv brug af offentlige midler, der skal med andre ord være en klar indikator på, at det har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. For det er ikke en enkeltstående kommunal virksomheds opgave at brande sig selv," siger Bent Greve.

Villabyerne har vist Bent Greve de effekter, Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret selv oplister som en følge af samarbejdet med Great Place to Work. Listen tæller bl.a. fastholdelse af et lavt sygefravær, fastholdelse af medarbejdere og en fremgang i medarbejdertrivslen.

"Det ser positivt ud, men er det alene på grund af de her trivselsundersøgelser? Det kan man ikke se. Det er fint nok at afprøve et privat analysefirmas redskaber et enkelt år, men det virker ikke fornuftigt at gøre det år efter år," siger han.

Får stor effekt Helene B. Rasmussen, socialdirektør i Gentofte Kommune, betragter selve kåringen af de bedste arbejdspladser som underordnet. For hende er det afgørende, at JAC med sin deltagelse i Great Place to Works trivselsundersøgelser får et analyseredskab, som de kan bruge til at måle trivsel og arbejdsmiljø og efterfølgende handle på.

"Vi synes, JAC får stor effekt af sin deltagelse. Vi kan jo se, at sygefraværet falder og medarbejdertrivslen er steget i de år, de har deltaget," siger hun.

Men er der en direkte sammenhæng mellem deres deltagelse i undersøgelserne og de positive resultater?

"JAC får et analyseredskab, som giver dem et årligt tjek. Og de bruger de resultater, de får ud af undersøgelsen. De tager virkelig fat på de ting, medarbejderne gør opmærksom på. Et år fik de f.eks. en lav score fra medarbejderne på spørgsmålet, om de fik en rimelig løn for det arbejde, de udfører. Det var kun 52 procent enige i. Det førte til nye principper for fordelingen af løn, og i den efterfølgende måling var 81 procent enige. Et andet eksempel er fordelingen mellem arbejdsliv og privatliv. Her fik de en lav score i en af afdelingerne. Ledelsen tog en dialog med medarbejderne og besluttede at indføre en vagttelefon, der gik på skift. I den efterfølgende måling var balancen langt bedre."

Men hvorfor betale et privat analysefirma år efter år, kan man ikke bare stille de samme spørgsmål selv?

"Nu er der jo noget, der hedder copyright. Det er JAC's samarbejdsudvalg, der har besluttet at bruge det her APV-redskab. De vurderer, at det er en god måde at bruge pengene. Vores institutioner har et budget, som de skal holde sig indenfor. Det er frihed under ansvar. Det, jeg forholder mig til, er hvad JAC får ud af af det. Og de får en masse ud af det," siger hun.