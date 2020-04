Send til din ven. X Artiklen: Virksomheder kan udsætte betaling af dækningsafgift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomheder kan udsætte betaling af dækningsafgift

Ejere af erhvervsejendomme i Gentofte får lov at udskyde betalingen af sidste halvdel af dækningsafgiften til december. Kommunens håndsrækning skal hjælpe de virksomheder, der er ramt på likvidi

Gentofte Kommune har valgt at følge regeringens og KL's opfordring til at give ejere af erhvervsejendomme mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate af dækningsafgiften.

Ejerne af erhvervsejendomme har nu indtil 30. april til at vælge, om de kvit og frit ønsker at udskyde betalingen af 2. rate af dækningsafgift til december. Betalingen skulle oprindeligt have fundet sted til august.

Ved at udskyde betalingsfristen får virksomheder, der er presset på likviditeten under coronakrisen, lidt tiltrængt luft. Kommunen håber på den måde, at færre lokale arbejdspladser vil gå tabt, mens landet er lukket ned.

Muligheden for at udsætte betalingen af dækningsafgift er et af en række tiltag, som Gentofte Kommune har sat i værk for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen. Kommunen har også fremrykket betalingerne til kommunens leverandører, så alle regninger betales så hurtigt som muligt.

Samtidig undersøger kommunen lige nu mulighederne for at fremrykke planlagte vedligeholdelsesarbejder, f.eks. opgaver på skoler og dagtilbud, der ofte bliver foretaget i sommerferien, for på denne måde at støtte de små og mellemstore virksomheder.

Den årlige dækningsafgift i Gentofte Kommune er på ca. 74 millioner kroner. jbl