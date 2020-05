Se billedserie Jack Elsberg er vinterbader gennem 10 år og med i Skovshoved Sogns Vinterbaderlaug, hvor han går i vandet hver morgen ved 8-tiden. Når det er rent vel at mærke. Foto: Gry Brøndum

Vinterbadere i Skovshoved: Drop udslip af kloakvand helt

Byggerier i Nordhavn nødvendiggør, at Novafos leder kloakvand ud i Øresund. Nu har borgere og miljøorganisationer presset politikerne til at stoppe det planlagte udslip af kloakvand. som foreløbig er udskudt til efteråret

Mandag morgen klokken otte er morgenbadningen i fuld gang ved syd-badebroen ved Skovshoved Havn på trods af skiltet fra Novafos, der bebuder udledning af kloak­vand i Øresund, så badning frarådes.

Søndag har der nemlig været borgerdemonstration i havnen, efter at TV2 Lorry tog sagen op i sidste uge, og siden har det planlagte miljøudslip været oppe at vende på flere borgmesterborde og et enkelt ministerbord.

Nu er der sat prop i kloakken, og det mangler bare, kan man forstå på snakken i badekåberne omkring Skovshoved Sogns Badelaugs omklædningshytter:

"Det er godt, men det er ikke godt nok, at det skal vente til efteråret," siger vinterbader gennem 10 år og pensionist Jack Elsberg:

"Det skal helt stoppes. Så må de bygge en ny ledning," siger han og kigger ud over Øresund. Den faste garde af vinterbadere er på vej i eller op af det ti grader kolde havvand.

"Hvis der først sker et havari af vores ledning som følge af anlægsaktivitet, så vil vi skulle udlede kloakvand i månedsvis, så jeg vil mene, at det her er rettidig omhu"



Carsten Nystrup, direktør i Novafos En mand i gul vest med Novafos på ryggen dukker op og river i en vældig fart det laminerede skilt af den grå beton på kystværnet. Det efterlader en stor våd plamage.

Han nærmest løber væk, da skribenten spørger, om jeg må tage et billede af afmonteringen, og så er svaret lyden af en lukket bildør.

Der er jo ikke som sådan noget nyt i, at der kommer spildevand i badevandet. Sidste sommer var det røde flag oppe og vaje mange gange, fordi der var gået hul på den gamle spildevandsledning på havbunden, som løber under det nye havneanlæg i den nordlige del af Skovshoved Havn.

Rødt flag Et eller andet i bygningsarbejdet kan have været med til at gøre, at der var kommet en lækage, som det tog flere måneder for Novafos' inge­niører at finde og tætne. Det gik ud over badningen med colibakterier i vandet. Og det var bare et lille bitte hul:

"Når man sammenligner generne ved den smule, der kom ud sidst, med de her store mængder, man nu havde planlagt at lukke ud i Øresund, så bliver man da bekymret for havmiljøet," siger Jack Elsberg:

"Og nu er det jo lige blevet så rent og unikt," siger han og skuer ud over Øresund:

"De må skifte den ledning helt ud," siger han og henviser til kloakledningen til Lynetten, som Novafos og Hofor vil teste, før de kan tillade byggeri ovenpå den. En test, der er årsagen til det planlagte udslip af 290.000 kubikmeter delvist filtreret kloakvand, som nu har fået borgere på begge sider af sundet op af stolene.

Kommunens beslutning Udledningen blev først rykket fra søndag morgen og 24 timer frem, men senest har Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enhl.) meldt ud, at udledningen nu er udsat til efteråret.

Beslutningen kommer efter massiv kritik fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Bæredygtigt Landbrug samt flere forskere og stemmer fra både Sverige og Christiansborg.

Men Novafos' direktør Carsten Nystrup maner til besindighed:

"Vi er i slipstrømmen på, hvad der bliver besluttet i Københavns Kommune. Man har besluttet sig for at bygge i Nordhavn, hvor noget af byggeriet skal gå hen over Lynetteledningen. Vi ved ikke på forhånd, om den kan tåle det, og derfor bliver vi nødt til at tømme den for vand for at undersøge det," forklarer vandværkschefen:

"Hvis der først sker et havari af vores ledning som følge af anlægsaktivitet, så vil vi skulle udlede kloakvand i månedsvis, så jeg vil mene, at det her er rettidig omhu."

Minimal miljøpåvirkning Carsten Nystrup lægger ikke skjul på, at han mener, at der er gået følelser i debatten om "pløresund", som er et gammelt udtryk, man har brugt om Øresund grundet gener fra kloakudløb:

"Hverken Hofor eller Nova­fos har anden mulighed for at undersøge ledningen end at lede vandet ud i Øresund. Og det er ikke sikkert, at det faktisk tager fulde fem dage," siger Carsten Nystrup og forklarer, at det beskidte vand skulle ledes ud et sted med tilpas dybde og strøm til, at det ikke ville få de store følger:

"Vi har fået regnet ud, at udledningen af det kun mekanisk rensede spildevand ville give en belastning på 2-5 procent af den udledning af kvælstof og fosfor, der faktisk foregår årligt fra renseanlægget," siger Carsten Nystrup med henvisning til tal, han har fået fra Hofor:

"Det er hamrende ulækkert, men vi kan altså ikke opsamle det i tankbiler. Så skal der køre 1.000 af de størst mulige tankbiler i døgnet ind til Lynetten. Det ville være en kæmpe trafik, der ville give en række andre miljøbelastninger og gener."

Senest er det da også kommet frem i lyset, at Københavns Kommune alene har udledt over 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014 til 2018.

Det viser en aktindsigt hos Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry er i besiddelse af. En mængde, der svarer til 120 gange det nu udskudte udslip i denne uge.

På spørgsmål om, hvorvidt det ikke kan betale sig helt at flytte spildevandsledningen, så den ikke ligger i vejen for udbygningen af havnen, som Jack Elsberg foreslår på badebroen, er svaret enkelt:

"Vi har jo heller ikke to storebæltsbroer liggende ved siden af hinanden for at have én i overskud. Vi har kun de ressourcer, vi har," svarer Carsten Nystrup, administerende direktør i Novafos, der har fået opgaven med udledning af spildevand pålagt af forsyningsselskabet Hofor, efter en tilladelse, som de kommunale forvaltninger har givet helt ifølge gældende regler.

Tilbage ved den sydligste badebro ved Skovshoved Havn mandag morgen er Jack Elsberg ikke imponeret over politikernes tackling af sagen, der nu har udviklet sig til lidt af en shitstorm:

"Jeg forstår ikke, at politikerne ikke har reageret på det før nu. De kunne jo læse om det i Villabyerne i sidste uge," siger han tænksomt og ser ind mod Svanemøllehavnen og Nordhavnen, hvor masser af udbygningsprojekter er i gang.

Ingen indsigelser Villabyerne er af mange læsere blevet opfordret til at tage kontakt til borgmesteren, og Hans Toft vil gerne svare på vores spørgsmål på skrift:

"Gentofte Kommune er naturligvis gerne helt fri for denne udledning i Øresund, og vi afventer nu Københavns Kommunes initiativer i forhold til deres projekt"



Borgmester Hans Toft Hans Toft, er Novafos og Hofor landet i en unødvendig shitstorm i denne her sag?

"Baggrunden for hele forløbet er, at Københavns Kommune som opdragsgiver sammen med et næsten enigt folketing både i 2007 og 2011 besluttede at realisere kæmpebyggeriet i Nordhavn. Et byggeri, som jeg og Gentofte Kommune igennem en årrække i øvrigt har kæmpet imod. Novafos har fulgt den sædvanlige praksis, som har været accepteret af Miljøministerens egne styrelser igennem mange år."

Flere af vores læsere skriver, at de meget gerne vil have din forklaring på, hvordan din forvaltning fra starten kunne blåstemple denne her udledning - hvad er din forklaring på det?

"Tilladelsen til udledningen var en direkte konsekvens af beslutningerne hos opdragsgiveren, Københavns Kommune, og Folketinget. Tilladelsen blev 6. maj - samme dag som den blev givet - sendt til miljøministerens egen styrelse med mulighed for at klage. Men hverken Miljøstyrelsen eller andre organisationer har gjort indsigelse eller anket den tilladelse, der er givet. I øvrigt har kommunen handlet efter den administrative praksis, som gennem mere end 10 år har været accepteret og dermed sat af Miljøstyrelsen som det øverste administrative organ på miljøområdet."

Hvis ikke, der er nogle gode alternativer, som Novafos-direktøren peger på, vil spildevandet så blive ledt ud i Øresund til oktober med din tilladelse?

"Gentofte Kommune er naturligvis gerne helt fri for denne udledning i Øresund, og vi afventer nu Københavns Kommunes initiativer i forhold til deres projekt. Det kommende forløb må vise, om Københavns Kommune og miljøministeren anser en eventuel fremtidig udledning for at være nødvendig, lovlig og miljømæssig forsvarlig."

Måske løsning på vej Kort før deadline ringer Claus Fredskild Madsen til Villabyerne. Det var ham, der arrangerede demonstrationen i Skovshoved Havn søndag, hvor der kom omkring 200 mennesker, heriblandt borgmesteren.

Claus er far til en søn, som han surfer rigtig meget sammen med i klubben Bellevue SUP og Surf, hvor han også sidder i bestyrelsen, og han har brugt de seneste døgn på at tale i rigtig mange mikrofoner, efter at sagen om kloakudslippet ramte de store nyhedsmedier:

"Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at man gør det her ved miljøet. En dag får jeg måske nogle børnebørn, som jeg gerne vil ud og surfe sammen med," forklarer Claus Fredskild Madsen, som er imod enhver form for forurening af Øresund med kloakvand, også den der sker udenom det planlagte udslip.

Han tror på, at der er en alternativ løsning til Hofor og Novafos' udfordringer med Lynetteledningen:

"De kommer ikke til at lukke det lort ud i vandet til efteråret. Det handler om prioriteringer. Jeg har lige haft kontakt med et firma, som fortæller mig, at de teknisk kan løse opgaven, hvilket de allerede gør i udlandet," siger Claus Fredskild Madsen, der vil kæmpe videre for det rene havmiljø:

"Jeg har levet og boet ved vandet hele mit liv, så det betyder alt for mig."

