Linda Gry (tv.) og Caroline Sofie Axelsson stråler om kap med deres pokal som symbol på hæderen. De kan videre glæde sig over, at Gentofte Løbeklub af DGI Storkøbenhavn er indstillet til årets klub og Caroline Sofie Axelsson som årets ildsjæl. Foto: Ole Tradsborg

Vinderne af årets SIG-pris: "Vi har jo krudt i røven"

Det var Caroline Axelsson og Linda Gry, der på grænsen til foråret modtog årets SIG-pris. Prisen blev givet til de to ildsjæle for deres utrættelige arbejde med og i Gentofte Løbeklub

Villabyerne - 17. maj 2020 kl. 10:35 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver sin mand, eller som her sin kvinde, at være frivillig. Især dem af den mest engagerede slags.

Det kan formand i Gentofte Løbeklub Linda Gry og hendes 'med-allierede' Caroline Sofie Axelsson, der er træner og meget andet i klubben, begge skrive under på.

Men det er ingen sur pligt for de to friske kvinder, det kan vel bedst opfattes som et kald for dem. Altså det at være vært og at give. Og de har meget at give!

"Vi har jo krudt i røven, der skal ske noget hele tiden," ler Caroline Sofie Axelsson i solen foran Gentofte Løbeklubs beskedne lokaler.

Villabyerne møder hende og Linda Gry en dejlig søndag i starten af maj til en snak om klubben og dens mange tilbud. Og om Caroline og Gry.

For det er ikke mindst de to, hvis fortjeneste det er, at klubben nu er vokset til omtrent 100 medlemmer og har ugentlige løbetilbud til stort set alle aldersgrupper - fra de unge løbere, til de ældste løbe-seniorer. Gentofte Løbeklubs medlemmer er derfor bredt repræsenteret af mandlige og kvindelige løbere fra 15 til 70 år.

Og så arrangerer de større og mindre løb rundt om i kommunen, med Gentofteløbet som det største og Gentofte Strandvejsløb - Danmarks Fladeste Femmer, som sidste nye tiltag i samarbejde med DGI.

Og den rejse, klubben i sine bare tre års korte levetid har været på, er ikke mindst Caroline Sofie Axelsson og Linda Grys fortjeneste.

Det var derfor yderst fortjent, at de den 26. februar af SIG (sammenslutning af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune) modtog kontant anerkendelse for deres arbejde. I indstillingen til prisen fra SIG lød det blandt andet:

"De har altid været forbilleder i at sætte nye initiativer i gang, initiativer der ikke er engangsforetagender".

Og netop det, at få nye idéer, karakteriserer ret godt de to, hvis opfindsomhed rækker langt. For nu tilbydes alle tænkelige former for løbetræning, som nævnt for nærmest alle aldersgrupper, og kan man på grund af en skade ikke løbe, jamen så er der som en selvfølgelighed også po­werwalk-hold på programmet.

Fik ekstra kræfter På spørgsmålet om, hvad det betød at få prisen, svarer de begge, at det var superfedt at få anerkendelsen, men måske mest, at den giver dem ekstra kræfter:

"Prisen betyder, at vi går den ekstra mil og lægger de ekstra timer, der skal til i en frivillig forening. Vi har begge brugt mange timer på møder i kommunen, udvalg, græsråd om fordeling af baner, regnskab og møder med revisor etc., men uden vores dedikerede træner- og vikarstab var det ikke lykkedes. Gentofte Løbeklub er fuld af gode kræfter og ildsjæle, der lægger ekstra kræfter, bruger tid på sociale medier og kommer med pep-talks, planlægger ruter, spørger ind til løberne og sørger for en god og entusiastisk stemning."

Sammen kan de to nu nyde den kontante afregning på de 10.000 kr., der fulgte med hæderen, mens de kan gøre status over deres arbejde i klubben, et tilbageblik på starten.

Idéen til løbeklubben startede på initiativ fra de to, der dengang 'blot' var forældre til børn i Gentofte Atletikklub, som løbeklubben er en udløber af.

"Her stod vi forældre og kiggede (og frøs), mens vi så på vores aktive børn, der havde det sjovt, og vi stod bare med vores mobiltelefoner og talte ikke engang med de andre forældre. Vi ville have godt af også at lave noget motion, mens vi alligevel bare stod der", lyder det om tankerne bag klubben fra de to dedikerede ildsjæle.

Linda og Caroline startede Gentofte løbeklub med startstøtte fra Gentofte Kommune, hvor man i et uformelt og sjovt miljø lancerede muligheden for at kunne komme og prøve en gratis løbeskole to gange om ugen i 12 uger.

Heldigvis blev mange hængende efter de gratis prøvetimer, og Gentofte Løbeklub har nu eksisteret i tre år.

"Klubben har selvfølgelig mødt med- og modgang undervejs, men klubben har overbevist kommunens beboere om, at Gentofte Løbeklub er kommet for at blive, og at vi tilbyder alle medlemmer en kvalificeret, sjov og anderledes træning", lyder det fra de to, som fortæller, at klubben nu har tre hold, som træner hver tirsdag og torsdag på tre niveauer (begynder, 5 km og 10 km) samt har en fælles træning om måneden, for at skabe fælleskab på tværs af alle holdene. Og fællesskaberne er fortsat - også med corona-udfordringerne.

"I coronatiden har vi trænere lagt træningsprogrammer ud - endda også nogle virtuelle træningspas. Vi har opfordret til at poste billeder fra gå- eller løbeture. Vi har selv postet billeder og opmuntringer og liket og kommenteret, når løberne har lagt op," fortæller Caroline Sofie Axelsson og fortsætter:

"Da der endelig blev lukket op for løb, sendte vi invitationer ud via Facebook, som folk kunne melde sig på, så vi havde nogenlunde styr på, hvor mange der dukkede op, så vi havde trænere nok til grupper af 10. Vi har fulgt alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, indkøbt sprit, hængt sedler op og både på FB og til træningerne indskærpet, at vi alle skal følge retningslinjerne - og når det så var sagt - glædede vi os sindssygt til at se alle løbere igen", siger hun, da det i slutningen af april igen blev muligt at træne i klubben.

Klubtilbuddene vokser Caroline Sofie Axelsson og Linda Gry fortæller videre, at det første år var en svær start og at løberne ikke var stabile.

Faktisk var det kun fire løbere, der holdt ud gennem den mørke og kolde vinter. Gentofte Løbeklub var ved at lukke igen efter blot otte måneder, men sammen med en stærk bestyrelse og motiverede trænere, der ikke gav op, står Gentofte Løbeklub i dag to år senere, med 84 medlemmer, og der er min. 25-30 løbere til hver træning.

Caroline Sofie Axelsson og Linda Gry har løbende haft idéer til at tilbyde god og varieret træning, men som prikken over i'et, har idéen med løbeklubben også været, og det er det fortsat, at tilbyde større events til glæde for alle løbeinteresserede i Gentofte og omegn.

Eksempelvis har Gentofte Løbeklub været vært for to Royal Run-løbeskoler, og det skal gentages igen i 2020.

Et andet eksempel er, at den lokale løbeklub i 2019 fik stablet Gentofteløbet på benene igen, og med mere end 100 deltagere var succesen enorm. Ikke mindst takket være lokal opbakning i form af en masse præmier og sponsorgaver, samt, selvfølgelig, at alt blev gennemført med frivillige kræfter.

"Et så stort løb trækker godt nok tænder ud, men det er fedt, når det hele bare klapper," siger Linda Gry med et stort smil.

Men det stopper ikke her, for som de begge siger, så vil de gøre alt for at vise sig frem og gøre opmærksomme på dem selv i lokalmiljøet.

Det er bl.a. sket ved, at Gentofte Løbeklub har deltaget på kulturaftener i kommunen, hvor klubbens løbere løb rundt i kommunen og samlede affald, lige som Gentofte Løbeklub er medarrangør af Strandvejsløbet i 2020.

Største lokale initiativ er dog, når Gentofte Løbeklub igen i år er vært for Gentofteløbet.

Faktisk er det netop Linda og Caroline, der startede Gentofteløbet i 2015, altså inden løbeklubben formelt blev oprettet. Løbene er blevet gentaget lige siden, kun med en pause i 2018, da løbeklubben blev startet.

Villabyernes udsendte følger - fuld af benovelse - de to ildsjæles ihærdige arbejde, da jeg en halv times tid senere forlader løbeklubbens markante personligheder.

Funderer glad over, hvor meget få personer kan gøre for de mange. Og måske særligt her i coronatiden, hvor også løbeklubben har ligget stille, men i slutningen af april igen så småt åbnede op igen.

Det tegner godt for udendørs-tilbuddene i Gentofte.

