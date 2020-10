Vind billetter til Viggo Mortensens debut som instruktør

Du har chancen for at komme ind og se den helt gratis i Moviehouse, hvis du vel at mærke tilmelder dig Villabyernes nyhedsbrev i løbet af den næste uge.

Da Willis rejser til Los Angeles for at besøge Johns familie og lede efter et sted at gå på pension, kolliderer deres to verdener. Willis' opførsel kan både være bidende og sjov - med udbrud, der chokerer hans liberale familie. Det gør ham elskelig for barnebarnet Monica, men det bliver næsten for meget for John, da der rippes op i gamle sår og nye skabes undervejs.