Villads fra Valby inviterer til cykelskattejagt i Gentofte

Tag på Cykelskattejagt med Villads fra Valby, når Børneulykkesfonden sætter fokus på børns cykeltræning, inden skolen og institutionen igen kalder

06. august 2021

Op på cyklen. Træd i pedalerne og følg skattekortet.

I weekenden 7. og 8. august kan børn og forældre finde de skjulte skatteposter i Gentofte. Børneulykkesfonden, Continental Dæk, Dansk Skolecykling og Gentofte Kommune er nemlig klar med en sjov cykelskattejagt med det formål at sætte fokus på trafiktræning blandt børn. Cykelskattejagten henvender sig til børn i alderen tre til 10 år.

"Når sommerferien lakker mod enden, venter dagligdagen og cykelturen til og fra skole og institution igen. Det kan derfor være en god idé at genopfriske trafiktræningen," lyder det fra Børneulykkesfonden i en pressemeddelelse.

Med cykelskattejagten med Villads fra Valby får børnene øvet, hvordan de færdes sikkert i trafikken som cyklist. Det gøres på en sjov og underholdende måde gennem en cykelskattejagt, hvor børnene cykler rundt i byen og finder forskellige poster.

Hver post indeholder et trafikrelateret spørgsmål, som børnene skal besvare, inden de cykler videre. Når skattejagten er gennemført, har børn og forældre derfor været igennem forskellige spørgsmål om trafiksikkerhed.

"I Børneulykkesfonden ønsker vi, at børn føler sig sikre i trafikken og at flere børn benytter cyklen som transportmiddel. Vi håber derfor, at cykelarrangementer som dette kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle og samtidig lære de regler, der gælder, når man tramper afsted i pedalerne," fortæller Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden.

De helt nye cyklister, der ikke er i skolealderen endnu, kan også sagtens være med. Opgaverne ved skatteposterne har nemlig to forskellige sværhedsgrader, der hedder nye cyklister og øvede cyklister.

Sådan deltager du Når I som familie deltager i cykelskattejagten, får I adgang til et digitalt kort over alle skatteposterne. Det er helt op til jer, hvilken rækkefølge I finder posterne i, om I finder dem alle, eller blot udvælger nogle stykker. Derudover modtager I også et afkrydsningskort, et svarkort, et flot diplom samt et cykelkørekort og en gym-bag fra Continental Dæk.

Tilmelding til cykelskattejagten og betaling foregår på www.cykelskattejagt.dk.

Cykelskattejagten afholdes til fordel for Børneulykkesfonden, der arbejder for at forebygge børneulykker og skabe sikre rammer for danske børn uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse. Jk

