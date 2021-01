Se billedserie Linda Gry og Caroline Sofie Axelsson modtog den 26. februar SIG-prisen 2020 for deres utrættelige arbejde i Gentofte Løbeklub. Foto: Ole Tradsborg

Villabyernes store årskavalkade: Sportsåret 2020 i coronaens tegn

Guldglimmer og hæder til lokale idrætsudøvere , der gav coronaen kamp til stregen

Villabyerne - 05. januar 2021 kl. 11:22 Af Ole Tradsborg, Villabyernes sportsjournalist Kontakt redaktionen

Endnu et år kan arkiveres, og for rigtigt mange blev 2020 nok arkiveret lodret. Som et år lige til glemmebogen. Helt glemmes skal året dog ikke, for på trods af et hav af udfordringer lykkedes det alligevel flot at komme igennem endnu et sportsår, endda med guldhæder og nye initiativer i bagagen.

Coronaen blev den store modstander, der kom, så og næsten sejrede i et år, hvor sportsfolk og idrætsklubber i flere perioder blev sat skakmat. Klogt driblede vi os dog igennem endnu et sportsår, endda med guldhæder, fornemt fightet hjem af lokale topidrætsfolk.

Det blev samtidig også året, hvor nytænkning var vejen frem, og nye initiativer til fortsat idrætsudøvelse så dagens lys.

2020 har for alle været et begrænsningens år. For de lokale idrætsudøvere og frivillige i vore mange sportsklubber har året tillige været det muliges kunst. For på trods af restriktioner og reduktioner i antal af forsamlede lykkedes det at komme helskindet igennem året.

Men når status gøres op, vil 2020 helt klart stå tilbage som året, hvor især kommunens yngste klubmedlemmer tænker tilbage på de alt for få berøringer og gange, de fik lov at spille 'rigtige' kampe.

Nytænkning var vejen frem Der skulle nytænkes, og mange klubber opfandt online træningsøvelser, eksempelsvis i basketballklubben SISU, hvor træningspas og idéer til selvtræning blev postet virtuelt.

Også vores store lokale klub Towers, hvor der er amerikansk fodbold på menuen, søsatte nye initiativer til de små ungdomsrækker og til seniorer.

I kommunens fodboldklubber blev der trænet i 'små stationer', og klubber, der normalt træner indendøre, rykkede ud i det fri, hvor smitten var mindre.

Ved selvsyn har Villabyernes udsendte netop oplevet i hvor høj grad udendørsidrætten blomstrer, og det på steder, hvor der ikke altid har været dyrket idræt i samme målestok.

Et godt eksempel er på Charlottenlund Fort, hvor der trænes alternativt på den bare jord, så det er en sand fryd at følge.

Løbeklub løb med SIG-prisen Også under mere 'almindelige' klubformer har Gentofte Løbeklub i 2020 fået fortjent anerkendelse for en stor indsats i at tilbyde kommunens borgere gode løbetilbud.

Derfor var det også yderst fortjent, at Linda Gry og Caroline Sofie Axelsson den 26. februar af SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) modtog kontant anerkendelse for deres arbejde "...for altid at have været forbilleder i at sætte nye initiativer i gang, initiativer der ikke er engangsforetagender," som det lød i motiveringen til SIG-prisen.

Netop det at få nye idéer, karakteriserer ret godt de to, hvis opfindsomhed rækker langt. For med udgangen af 2020 tilbydes nu alle tænkelige former for løbetræning, og det for nærmest alle aldersgrupper. Er man grundet en skade ikke løbeklar, er der heller ingen undskyldning, for der er nu også powerwalk-hold på programmet i den lille klub med de store hjerter.

Seniorsucces som junior Holger Rune valgte i 2020 helhjertet at satse på seniorkarrieren, selv om hans alder byder ham at kunne fortsætte som junior hele 2021.

På seniorsiden var også 2020 et gyldent år for kommunens største guldfugl. Corona eller ej, så kunne tennis-esset igen notere meritter af de store. I september 2020 tog han - som bare 17-årig - karrierens største sejr, da han i en schweizisk turnering strøg helt til tops.

Her skulle det danske tennistalent kun bruge to sæt på at sikre sig karrierens første professionelle titel i finalen over den 20-årige hollænder Jesper De Jong, der dengang rangerede som nummer 368 på verdensranglisten.

Golftalent på bare 13 år Endnu en ny, ung sportsstjerne brændte igennem i Gentofte, der dermed atter leverer idrætsfolk på øverste hylde.

Det er/var den 13-årige Benedicte Brent-Buchholz et bevis på, og hun havde et fantastisk 2020.

For det første vandt hun sin årgang i de danske årgangsmesterskaber i golf, hvor hun altså blev den bedste danske 13-årige pige junior-golfspiller.

Det blev fortjent bemærket, så hun blev senere i 2020 udtaget til DGU's (Dansk Golf Unions) udviklingstrup til juniorlandsholdet. Også på den europæiske rangliste for U14-piger ligger hun godt til, og hun var også udtaget til det landshold, der spillede Nordic junior match i Abbekås i Sverige i oktober, hvor det danske mandskab endte øverst i turneringen.

Da der ikke er en lokal golfklub, spiller Benedicte i Københavns Golf Klub i Dyrehaven. Foruden at passe sin skolegang, bliver det til en masse golfspil, og endnu en hæder slog hun sig til i 2020, da det blev til en flot tredjeplads i German International Youth Trophy samt endnu en bronzepladsering i RB German.

Benedicte Brent-Buchholz bliver allerede nu beskrevet som et stort talent i golfverdenen, og hvis hun fortsætter i samme stil, vil der helt sikkert vente hende mange flere titler og sejre - allerede i 2021.

Ingen stjernedrys på isen For Gentofte Stars blev 2020 ikke det comeback-år, klubben havde ønsket sig. Tilbage i starten af marts måned fik Stars afslag på sin ansøgning om at blive optaget i Metal Ligaen.

Den efterfølgende anke til appelinstansen i DIF, hvor klubben efterlyste et konkret svar på, hvorfor deres ansøgning var blevet afvist, endte også frugtesløs.

Klubben spillede derfor igen i 2019/2020 i landets næstbedste række, 1. division. Men Stars fik ikke lov at forsvare guldet fra 2018/2019, da 1. divisonen blev slutspillet blev suspenderet ved årets udgang.

Op- og nedture i 2. division I fodboldens 2. division blev 2020 et turbulent år, men dog et år, hvor fodbolden blev spillet. Eller næsten, for afslutningen på 2019/2020-sæsonen blev ikke færdigspillet, og det var skovsernes held. SIF klarede derfor med nød og næppe skærene og kunne i foråret 2020 igen glæde sig over divisionstatus.

Glæde var der dog kun lidt af, for den sportslige succes udeblev i sjælden grad, og holdet ligger nu på en af jumbopladserne. Kun en pokalsejr over HIK i en flot spillet kamp, der også blev tv-transmitteret, var Skovshoveds eneste rigtige optur i 2020.

Modsat strålede HIK i toppen af 2. division. Holdet havde en meget lang række af sejre, som først blev stoppet, da topholdet fra Nykøbing FC kom på besøg i slutningen af efteråret. Trods store og gode tilbud i netop den kamp, så viste topholdet fra Falster sig et mulehår skarpere og vandt kampen 2-1.

Både HIK og SIF sluttede på en andenplads i tabellen; HIK regnet fra toppen, SIF regnet fra bunden.

Volley-medaljer til herrer og damer

Mens det snarere er reglen end undtagelsen, at Gentofte Volleys herrer ender på en medaljeplads, har det knebet på damesiden. Det var derfor en stor klubsucces, da Gentofte Volleys damer for første gang i mere end 15 år var tilbage på medaljeskamlen. Det skete, da de scorede flotte bronzemedaljer, medaljer der først blev uddelt klubben i november måned, da sæsonen 2020/2021 blev sat i gang.

Senere på sæsonen var klubben et mulehår fra at kvalificere sig til Final 4-stævnet, som er den hjemlige pokalturnering.

Herrerne endte som mestre på skrivebordet, da de grundet diverse restriktioner ikke kunne færdiggøre sæsonen via slutspillet. Der var dog ingen tvivl eller nag blandt modstanderholdene i rækken, da Gentofte suverænt havde vundet VolleyLigaens grundspil.

Derfor var guldmedaljerne det synlige bevis på en overordentlig overbevisende indsats igennem hele sæsonen. Med dansk mester-titlen genvandt klubben 'the double', idet holdet også vandt landspokalturneringen med finalesejren på 3-0 over Marienlyst Odense den 22. februar.

Det er tredje år i træk, og ottende gang i alt, at Gentofte vinder DM-guld for herrer. Det er imponerende, at Gentofte i forhold til sidste sæson holder sig på toppen, for i forhold til DM-vinderholdet 2019, havde holdet inden 2020-sæsonen sagt farvel til en håndfuld profiler, hvor især Peter Trolle Bonnesen var et savn af de store.

Mere futsal-guld Også på futsal-siden er Gentofte ret godt kørende. På samme hjemmebane som volley-holdet danner Kildeskovshallens gulv rammen om Futsal Gentoftes hjemmekampe.

I noget nær opvisningsstil cruisede holdet gennem turneringen uden nævneværdige bump undervejs. Og de blev selvfølgelig finaleklar, hvor selve finalespillet dog lod vente på sig, da det blev udsat grundet corona.

Men i finaleserien den 4. og 5. juli mod Lystrup i Odense genvandt Futsal Gentofte guldet, men modsat tidligere finaler måtte holdet slide for den samlede sejr. Den kom dog i hus, og derfor kunne Futsal Gentofte for trejde år i træk fejre DM-guldet. Det er endvdere sjette gang på otte år, at guldet havner i Gentofte - meget imponerende.

Med endnu et dansk mesterskab på cv'et kunne Futsal Gentofte på ny stille op i den mest fornemme klubturnering, Champions League.

Her skulle holdet have startet turneringen mod et armensk hold, der dog - med corona og danske mink som undskyldning - ikke så sig i stand til at stille op i Danmark.

I december måned blev der så trukket lod i 1/16-finalen, og her blev Futsal Gentofte parret med mægtige Sporting Lissabon. Det portugisiske mandskab vandt Futsal Champions League-turneringen 2019, men er også blevet nummer to hele tre gange tidligere.

Desværre skal Gentofte-drengene møde sin modstander på udebane - det sker i januar måned.

Super-SIF Det er oplagt at fortsatte i guldsporet, hvilket blev realiseret i juni måned, hvor Skovshoved vandt guld i Badmintonligaen.

I Final4-stævnet i Brøndbyhallen, spillet over en fredag og lørdag i juni, kunne klubben fejre en fed guldtriumf og samtidig give den mangeårige toptræner, Henrik 'PK' Rohde, det flotteste og mest gyldne farvel.

Vejen til Final4-stævnet, der hele sæsonen havde været målet for SIF og 'PK' glippede, da man i grundspillets næstsidste kamp tabte et vitalt opør mod Vendsyssel. Men da Vendsyssel og Greve senere ikke ville deltage i finalerne, med coronasmitte som forklaring, blev vejen banet for et nyt badminton-DM.

At skovserne var med på et afbud, gjorde ikke finalen mindre mindeværdig, måske snarere tværtimod.

Fredag aften blev finalebilletternerne sikret via en vild semifinalesejr over Solrød Strand på 5-4 i niende og afgørende match, og lørdag, hvor finalen blev spillet, vandt Skovshoved stensikkert med cifrene 5-1 over Værløse i en hal, der under normale omstændigheder ville være fyldt til bristepunktet.

Bristefærdig var SIF-træneren ikke, men snarere helt fattet kunne 'PK' holde sit sidste pressemøde med cheftræner-kasketten på hovedet.

"Det er vanvittigt, at vi står her og snakker, bare et par timer efter finalen startede," sagde 'PK', der bl.a. skaffede klubben tre danmarksmesterskaber på fem år.

Tip avisen Sportsåret 2020 er set og oplevet gennem Villabyernes udsendtes øjne, og det er klart for enhver, at der på den sportslige front sker meget mere, end de nævnte sportsfolk og klubber nævnt ovenfor har været involveret i.

Sidder du tilbage med en følelse af, at en god historie - eller et godt idrætsportræt - er gået avisens læseres forbi, så skriv omgående til villabyerne.red@sn.dk med dit tip.

Godt nytår - og godt sportsår 2021.