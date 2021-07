Villabyernes lokalredaktør Jesper Bjørn Larsen fylder 50 år 24. juli. Arkivfoto

Villabyernes passionerede lokalredaktør fylder 50 år

Bølgerne kan gå højt omkring lokalredaktør Jesper Bjørn Larsen, der, når han bliver tændt på en sag, bider sig fast. Men han er også en blød mand, der tør lade paraderne falde, fortæller kolleger omkring ham

Villabyerne - 23. juli 2021 Af Kathrine Albrechtsen

Lørdan den 24. juli fylder lokalredaktør på Villabyerne, Jesper Bjørn Larsen, 50 år.

I 2006 blev han fastansat som journalist på Villabyernes redaktion, for ni år senere at blive tilbudt stillingen som ny lokalredaktør efter Mikael Østergaard, som gik på pension.

Mikael Østergaard sad som redaktør, den dag Jesper Bjørn Larsen trådte ind på redaktionen.

"Det var et festfyrværkeri at være sammen med ham. Det var altid sjovt," fortæller han.

"Men dengang var han også en doven hund. Det var han. Han gemte sig altid, når der skulle laves historier. Men når han så blev tændt på en sag, så ændrede han holdning og bed sig fast. Det kom der en masse gode artikler ud af, men han skabte sig også nogle uvenner. Den gamle borgmester kommer næppe til hans afskedsreception. Jeg kan så se, at han, efter han blev redaktør, er blevet enormt flittig. Det er jeg glad for. Han skriver jo gudsbenådet. Der er ingen, der når ham til sokkeholderne der," siger Mikael Østergaard, som også har spillet mange drabelige tenniskampe mod ham.

"Hvad man ikke skulle tro, så er Jesper en dygtig tennisspiller med rigtig kønne slag. Som junior var han på Farums elitehold. Engang udfordrede han mig i et lokalt motionsløb på Strandvejen, men efter ti minutter trådte han forkert på en kantsten, så han forvred foden og kunne ikke løbe mere," fortæller Mikael Østergaard grinende.

Dygtig og dybdeborende Ilsa Holst, som i 28 år har siddet som administrativ blæksprutte og salgssupport for Villabyerne, kender fødselaren særdeles godt.

"I forhold til at Jesper er på en lokalavis, er han ikke bange for, hvad han skriver. Han er en dygtig og dybdeborende journalist. Når man har lært ham at kende, så kan man ikke andet end at elske ham på godt og på ondt. Han er en god far på alle fronter, som har stået et svært familieforløb igennem og stadig været virksom som redaktør.

Han er utrolig underholdenende og festlig. Men når jeg synes, at han bliver lidt for sjofel og grov, så kigger han på mig og siger: "Er det nu, at jeg får det gule kort"," siger Ilsa og griner.

På Gentofte Rådhus kender man også godt til redaktørens store engagement for sine historier, fortæller kommunikationschef Marianne Grundsøe.

"Jesper er en passioneret redaktør og lægger ikke fingre imellem, når han er utilfreds med et svar fra kommunen. Så kan bølgerne godt gå lidt højt," siger hun.

Et rigtigt menneske Signe Steffensen, journalist på Villabyernes søsteravis, Det Grønne Område, mødte Jesper Bjørn Larsen på RUC, hvor de begge studerede journalistik. Siden kom de til at arbejde i samme koncern, Politikens Lokalaviser.

"Jesper er utrolig varm, kærlig og generøs. Han er en meget blød mand, men det kræver også noget styrke at lade paraderne falde, som han gør. Han er et rigtigt menneske. Det lyder underligt, men han er så meget i sine følelsers vold, hvilket gør ham så ægte og ærlig. Nogle gange kan man sige, at han er for ærlig, men det er aldrig noget forlorent ved ham. Og så er han sindssygt godt begavet, har vid og viden. En fantastisk humoristisk sans, et grin, som smitter og en utrolig veludviklet selvironi. I en periode arbejdede vi sammen. Han er en god, motiverende, anerkendende og inspirerende chef. Der sker altid noget omkring ham. Det er sjovt at være i hans selskab. Jeg grinte hver dag på arbejdet sammen med ham, og det er ikke en selvfølge. Og så gav han mig et fint råd. Saml ros fra læserne i en mappe, som du kan tage frem på en regnvejrsdag, eller når man har haft en sur læser i røret," fortæller hun.