Villabyernes dygtige journalist Kathrine Albrechtsen, som nyder den sidste fase af sin barsel i sommerlandet.

Villabyerne-journalist skal kåre årets bedste historier

Villabyerne - 04. juli 2020 kl. 17:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når kalenderen rammer 3. august 2020, har vi den store glæde på Villabyerne at få Kathrine Albrechtsen tilbage efter veloverstået barsel.

Kathrine Albrechtsen, journalist på Villabyerne og medlem af juryen ved Ugeavisernes Årspriser Udover atter at berige Villabyernes spalter, vil Kathrine Albrectsen, der har arbejdet på lokalavisen i Gentofte siden 2014, skulle læse en stor pukkel af historier fra Kolding, Kalundborg og Kerteminde og mange andre byer, der ikke nødvendigvis starter med 'K'.

Kathrine Albrechtsen er nemlig blevet udvalgt til at være med i den jury, der kårer de bedste historier til Ugeavisernes Årspriser.

"Det er en stor ære at blive valgt ind i årets jury, og jeg var ikke i tvivl om at sige ja. Lokaljournalistik er en vigtig grundsten i vores demokrati, der står i første række som kritisk vagthund for borgerne i deres lokalsamfund. Men den kritiske og tidskrævende journalistik bliver der mindre og mindre tid til ude på lokalaviserne, og derfor finder jeg Ugeavisernes Årspris vigtig, da den netop hylder det arbejde. Jeg glæder mig til at læse lokalredaktionernes indsendte artikler og udpege samt fejre de dygtige journalister," siger Kathrine Albrechtsen.

Med det formål at tilskynde de lokale ugeaviser til at udvikle og forbedre den journalistiske kvalitet, arrangerer Danske Medier den årlige konkurrence med uddeling af priser, der hædrer de bedste deltagere.

Nyheden om Kathrine Albrechtsens udpegning til årets jury plantede et stort smil i ansigtet på Villabyernes redaktør.

"Det er så hamrende fortjent. Kathrine er en enestående dygtig journalist, der kan det hele, så det giver rigtig god faglig mening, at Danske Medier har bedt hende om at påtage sig det tillidshverv. Det er en fjer i hatten for Villabyerne og Sjællandske Medier, som vi er meget glade for og stolte af," siger Jesper Bjørn Larsen.

Selv vundet priser Kathrine Albrechtsen har selv tidligere vundet adskillige priser ved samme konkurrence. I 2016 vandt hun guld for 'Bedste nyhed' for sin artikelserie om au pair-pigerne, der var med til at holde Gentoftes flygtningekvote nede. Det var i høj grad den artikelserie, der bidrog til, at Villabyerne også vandt prisen som 'Årets lokalavis' det år, og Kathrine Albrechtsen blev i øvrigt indstillet til en Cavling for sit afslørende graverarbejde i den sag.

I 2018 vandt Kathrine Albrechtsen sølv i feature-kategorien for sin historie om Buster, der kæmpede for at komme til at gå igen. Samme år vandt hun sølv sammen med resten af redaktionen i den kategori, der hed 'Redaktionelle ideer og initiativer' for SPALTET, et magasin, som Villabyernes ungeredaktion skrev.

I samme kategori vandt Kathrine Albrechtsen bronze sidste år sammen med Signe Haahr Pedersen for artikelserien om lokal bæredygtighed.

Kathrine Albrechtsen vil naturligvis skulle træde ud af døren, når Villabyernes eventuelle bidrag til årets konkurrence skal vurderes.

