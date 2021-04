Karen Riis Kjølbye (K) ser frem til at lave forsøg med sænket hastighed og færre spor på en del af Tuborgvej. Arkivfoto: Signe Steffensen

Vil indsnævre stærkt trafikeret vej

Villabyerne - 16. april 2021 kl. 07:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Med en nyligt vedtaget støjhandlingsplan ønsker Gentofte Kommune at sætte ind mod en af de gener, der dagligt plager rigtig mange borgere i kommunen. Nemlig vejstøj.

Mens man venter på, at staten gør noget ved den massive larm fra særligt Lyngbymotorvejen, (og det kan risikere at have lange udsigter - Gentofte Kommune er ikke umiddelbart nævnt i regeringens infrastrukturudspil, hvor der ellers er afsat cirka tre milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj), viste de mange borgeres høringssvar, at også naboer til de kommunale veje lever med et frustrerende lydtapet af bildæk og brummende motorer.

Flest klager og forslag til forbedringer kom der angående Tuborgvej, og her har Gentofte Kommune et par konkrete initiativer i ærmet.

På en strækning fra Lyngbymotorvejen og 500 meter mod sydvest vil man indsnævre Tuborgvej til ét spor i hver retning som en forsøgsordning, forklarer Karen Riis Kjølbye (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

"Vi håber selvfølgelig, at det vil sænke støjen. Der vil ikke kunne overhales på samme måde, og trafikken bliver mere glidende og uden så mange accelerationer. Det vil hjælpe på støjen," siger hun til Villabyerne.

For at forsøget kan sættes i værk, kræver det, at staten, Vejdirektoratet, politiet og Københavns Kommune alle siger god for det. Gentofte Kommune går nu i forhandlinger med de pågældende myndigheder.

Flytter det bare støjen?

Når indsnævringen af Tuborgvej i første omgang planlægges som en forsøgsordning, så er det blandt andet for at sikre, at ændringen får den tilsigtede effekt og ikke blot flytter rundt på trafikstøjen.

"Når man laver et indgreb i trafikale forhold, så får det også betydning andre steder, og der vil vi så måle, om folk vil tage nogle mindre veje, hvor der så kommer støjgener der. Så vil vi jo ikke komme så langt. Så vi er nødt til at tage nogle forsøgsskridt og se, hvad der virker," siger Karen Riis Kjølbye.

Et andet initiativ mod trafikstøj på samme strækning af Tuborgvej er at sænke hastigheden. I dag må man køre 60 kilometer i timen, men Gentofte Kommune vil gerne have maksimumhastigheden ned på 50 kilometer i timen.

Det vil også kræve godkendelse fra de samme, mange instanser.

I høringssvarene har mange også efterspurgt støjdæmpende asfalt. Ny asfalt kan tidligst komme på tale på Tuborgvej i 2023, fordi det så kan ske samtidig med, at der er fjernvarmeprojekter.

Sød musik eller nul belæg

Da en næsten enig kommunalbestyrelse vedtog støjhandlingsplanen - kun Enhedslisten var imod, da de fandt den for uambitiøs og savnede mere borgerinddragelse - var der dog stor forskel på hvor højt politikernes mundvige bevægede sig opad.

Socialdemokratiets Søren Heisel kaldte planen for sød musik og et kvantespring.

Kristine Kryger (R) fortalte, at hun med rædsel havde læst høringssvarene, og hun kaldte det vigtigt fortsat at undersøge om fremkommeligheden virkelig påvirkes negativt, hvis man sætter hastigheden ned.

Morten Løkkegaard (V) var mere lunken særligt over for netop initiativerne på Tuborgvej.

"Planen er god og ambitiøs, men kun et første skridt på vejen. Jeg kan ikke se noget belæg for, at det løser særlig meget, at vi arbejder med hastighedsnedsættelse. Det har elementer af ønsketænkning. Jeg tror mere på, at vejbelægning betyder noget. Der er en 1 til 1-sammenhæng mellem den belægning, man kører på, og den støj, der kommer ud via dækkene på bilerne. Det viser forskning," sagde han.

Venstre-manden frygter, at lavere hastighed vil skabe trængselsproblemer på kommunens mindre veje.

Borgmester Hans Toft (K) undlod på kommunalbestyrelsesmødet ikke at udtrykke utilfredshed med statens indsats mod støj i Gentofte Kommune.

"Hvad der virkelig vil hjælpe i vores kommune, er effektive støjværn mod Lyngbyvej først og fremmest. Sammenlignet med, hvad der er bygget på østjyske og nordjyske veje, så mangler der i den grad en indsats her, hvor støjen er værst," sagde han.