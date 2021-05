Gentofte Svømmeklub arrangerer tre stævner i åbent vand, der er en god forberedelse til Ice Challenge i januar næste år.

Vil du svømme i havet året rundt? Gentofteklub varmer op til mere is-svømning

Svømmeklubben vil med eventen 'Ice Challenge' ved Charlottenlund Fort få flere til at svømme i havet året rundt

21. maj 2021

På grund af lukkede svømmehaller viste vinteren for mange, at det er muligt at svømme i havet året rundt på trods af koldt vand, sne, isflager og grødis, hvis bare man har det rigtige udstyr.

Gentofte Svømmeklub har derfor lanceret muligheden for at træne sig op til at klare 'Ice challenge' i januar og dermed smykke sig med titlen Iceman eller Icewoman.

Initiativtager til eventet er Bettina Honore, der i mange år selv har svømmet på Gentofte Svømmeklubs Masterhold.

Nyder årstidernes skiften Bettina Honore deltog I OL Beijing som 37 år i windsurfing. De seneste år og specielt under covid-19 er hun blevet bidt af åbent vands-svømning.

FAKTA Tre stævner

Lørdag 21. august

Lørdag 9. oktober

Lørdag 8. januar



Distancer og svømmeruter:

Start og slut foregår ved 'Vandslottet' på Charlottenlund Fort.

Til august- og oktober-stævnerne kan man vælge distancerne 50 m, 100 m, 1.500 m og 3.000 m.

Til januar-stævnet kan man vælge distancerne 25 m, 50 m, 1.500 m og 3.000 m. Hun har nydt at opleve de skiftende årstider ud for Charlottenlund Fort, og nu vil hun sammen med Gentofte Svømmeklub give oplevelserne videre til så mange Gentofte-borgere som muligt.

"Vi håber, at vi med åbent vand-stævnet Ice Challenge kan få flere til at svømme i havet året rundt og give svømmeren en motivation for at blive ved med at svømme i havet, selvom efteråret og vinteren banker på og vandet bliver koldere," lyder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Kan nøjes med et stævne "Vi håber, at mange havsvømmere er med på udfordringen og tilmelder sig alle tre stævner, så de har et mål med deres havsvømning. Det er naturligvis også muligt at tilmelde sig et stævne ad gangen. Vi ønsker også at udbrede den glæde og kick, det giver at svømme i det kolde vand, og vise andre havsvømmere de flotte omgivelser og vand, vi har ved Charlottenlund Fort," lyder det videre fra koldtvands-entusiasterne. jesl

