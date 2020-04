Vil du bidrage til vores fælles historie om tiden med coronavirus?

Vi er nok mange, der glæder os til, at coronavirussen bliver en saga blot.

Når historien om denne undtagelsestilstand skal skrives, vil det være godt, hvis der også findes lokal dokumentation for den særlige tid, vi alle oplever lige nu. Så hvis du har et foto eller en fortælling, som viser et lokalt aspekt af situationen i Gentofte, så vil Lokalhistorisk Arkiv Gentofte meget gerne høre fra dig. Du kan sende dine bidrag til lokalarkiv@gentofte.dk. jbl