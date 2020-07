Vigtigt maleri kommer til Øregaards samling

"Johan Rohde er relevant for os, fordi han var helt central for nytænkningen i dansk kunst i sin samtid. Samtidig havde han en særlig tilknytning til Øregaards område nord for København. I 1919 flyttede Rohde nemlig ind på Norgesmindevej 16 i Hellerup i et hus, som han selv havde tegnet og indrettet med møbler af eget design. Her blev han boede til sin død i 1935. Derudover samarbejdede han med flere andre kunstnere, som også boede i vores område, blandt andet Mogens Ballin og Georg Jensen. Vi er meget taknemmelige for, at vi med Øregaard Museums Venners hjælp nu får ham repræsenteret i samlingen med så pragtfuldt et værk, der oven i købet er inspireret af fransk kunst ligesom flere andre værker i museets samling," udtaler museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard i en pressemeddelelse.