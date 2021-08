Man kan læse meget mere om Charlottenlund i dette hæfte, der er udgivet af Gentofte Lokalhistoriske Forening. Foto: Søren

Vidste du det om Charlottenlund?

Villabyerne - 06. august 2021 kl. 09:13 Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, Gentofte Lokalhistoriske Forening Kontakt redaktionen

Charlottenlund bydel er opkaldt efter skoven og slottet. Første gang, vi hører om stedet, er i 1616, hvor Christian IV indrettede en kaninpark. Senere blev der opført et lille lysthus kaldet Gyldenlund.

Navnet Charlottenlund kom til omkring 1730, da Christian VI's søster, prinsesse Charlotte Amalie, overtog huset og skoven. Hun lod bygge et nifagshus med mansardtag i stedet for det lille lysthus, dette er kernen i det nuværende slot. Som kronprins boede Frederik VIII på slottet fra 1869, i hans æra blev de to sidefløje og kuplen tilføjet. Enkedronning Lovisa boede på slottet til sin død i 1926. Efter at have stået tomt nogle år var slottet domicil for Dansk Havforskning (senere DTU Aqua) frem til 2016, hvorefter det bliver benyttet til kontorformål.

Da Klampenborgbanen blev åbnet i 1863 kom der station vest for skoven. Her udviklede der sig efterhånden en slags stationsby med bymæssig bebyggelse langs Jægersborg Allé med et alsidigt butiksliv. Der var også et stort mejeri på nordsiden af vejen. På hver side af Jægersborg Allé findes udstrakte villakvarterer.

Mod vandet var der fra ældre tid et forlystelsesområde med Skovriderkroen (nu Mash), Ved Stalden og Jorden Rundt samt et søbad. Badestranden foran Charlottenlund Fort (fra 1886) udviklede sig til et populært rekreativt område, populært kaldet "Fluepapiret"!

Travbanen ligger umiddelbart nord for Charlottenlund Skov, mens Forstbotanisk Have ligger i det sydvestlige hjørne, her er mange sjældne træer og Rhododendronarter.

Kvarteret har taget navn efter skoven, således at man nu er nødt til at sige Charlottenlund Skov. Den er Danmarks mest besøgte skov pr. hektar. Den royale beslutning om at ændre lysthuset til et kongeligt slot har fået vidtrækkende betydning for hele området. Postdistriktet 2920 Charlottenlund har 4.650 husstande, det er dermed Gentoftes største postdistrikt.

Hvis du vil vide mere om Charlottenlund, så kan du læse det i Gentofte Lokalhistoriske Forenings journal 'Charlottenlund - slot, park, skov og mennesker gennem 400 år' fra 2014, heri er der en opdateret tekst suppleret med gamle og nye kort og billeder, som illustrerer udviklingen.

