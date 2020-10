Vidner søges i sag om hjemmerøveri

En 56-årig mand blev onsdag aften klokken 21.40 udsat for røveri i sit hjem på Stolpegårdsvej. Her bankede tre mænd på døren, og da den 56-årige åbnede, kom de ind i lejligheden, hvor de med pistol og kniv truede ham til at udlevere et kontantbeløb, hvorefter de løb fra stedet i ukendt retning. Røveriet blev anmeldt torsdag formiddag.