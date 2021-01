Vidne til dødeligt masseslagsmål: Jeg har aldrig løbet så hurtigt, som jeg gjorde den aften

En 18-årig mand mistede livet ved et stort slagsmål nær Jägers Skatepark i Gentofte. Ved Retten i Lyngby forklarede den 16-årige drabstiltaltes venner, der var til stede, at de ikke vidste, der skulle være slagsmål. To af dem flygtede allerede inden, slåskampen begyndte.

Hvis en ting blev tydeligt ved det fjerde retsmøde i sagen om den fatale forårsnat ved Gentofte Sportspark, hvor en 18-årig mand blev dræbt i et masseslagsmål, så var det, at mange af de involverede var børn.

I sidste uge ved Retten i Lyngby vidnede fem personer på bare 14, 15, 16, 16 og 18 år. Alle sad de nervøse i vidneskranken flankeret af en forælder eller mentor, der kunne lægge en beroligende arm over skulderen eller på låret af dem. En dreng brød kortvarigt sammen ved udsigten til, at de fem tiltalte skulle se på ham undervejs. De blev derfor bedt om at forblive bag den skillevæg, der var sat op i det bagerste hjørne af retssalen.

De fem vidner var alle med tilknytning til den halvdel af slagsbrødrene, der er blevet benævnt grøn gruppe, som rummer den nu 16-årige drabstiltalte og hans nu 14-årige lillebror. Ingen af de fem vidner var for alvor en del af slagsmålet - tværtimod fortalte flere, hvordan de flygtede, skreg, græd eller gik i panik.

Fælles for deres forklaring i retten var, at de reelt ikke har været klar over, hvad de gik med til.

Baseret på vidneforklaringer fra grøn gruppe, telefondata og videoklip er det muligt at sammenstykke et nogenlunde klart billede af, hvad den gruppe foretog sig om aftenen fredag den 24. april 2020. Begivenhederne på parkeringpladsen er derfor beskrevet, som de så dem. Der vil sandsynligvis være andre opfattelser, når personer fra den modstridende 'blå' gruppe vidner ved et senere retsmøde.

Ville helst have blevet hjemme Lillebroren havde været til frisøren og gik sammen med en nu 15-årig ven rundt i Lyngby. Sammen tager de hjem, hvor de spiser noget mad, og på et tidspunk kommer hans storebror, den drabstiltalte, hjem, og de tre drenge hopper i jacuzzien. Vennen fortalte, at han skrev med sine egne venner på Snapchat, men godt vidste, at de to brødre var oppe at skændes med nogle over det sociale medie.

Senere på aftenen tager de til Teknikerbyen i Virum. Lillebror går, storebror kører på knallert med venner bagpå.

Imens sidder det 18-årige vidne bag rattet i en Folkevogn Golf, der er kørt fra Greve med retning mod Lyngby. Han skal op at sige hej til den drabstiltalte, som han kender, fordi de har boet på opholdssted sammen. I bilen sidder også en pige, hans nu 16-årige kæreste, og en 16-årig ven.

"Jeg ville helst bare have været derhjemme og slappet af og set film. Så jeg sad bare med min telefon og surmulede lidt på passagersædet. Så skal vi et andet sted, og jeg tænker ikke over hvorfor," forklarede pigen i retten.

Fra Teknikerbyen sætter de seks personer på et tidspunkt efter midnat retning mod parkeringspladsen ved Jägers Skatepark. Den drabstiltalte kører - ifølge anklageren hurtigere end politiet tillader - forrest på sin knallert, mens de fem andre følger efter i bilen. Det viste også en video fra lillebrorens telefon, der blev afspillet i retten.

Den 18-årige, der kørte bilen, forklarede i retten, at han ikke vidste, han var inviteret med til et slagsmål.

"Jeg fik at vide, vi skulle mødes med nogen, og at de var uvenner, men vi vidste ikke, det skulle blive en slåskamp. Det var der ikke nogen, der havde regnet med," sagde han.

En hel del indikerer dog, at den drabstiltalte var forberedt på en slåskamp, og det var også, hvad der var blevet aftalt over snapchat med den anden 'blå' gruppe.

Den drabstiltalte havde forinden sendt en besked til den 18-åriges kæreste (da den 18-åriges egen telefon var til reparation), hvor der stod 'Husk pistol og patroner'. Ifølge vidneforklaringerne var det hende, der så beskeden, og hun skrev bare 'nej'. Hun tænkte, det handlede om en luftpistol, de havde set i Harald Nyborg tidligere, som de havde talt om.

Intet tyder på, at nogen havde en pistol med til slagsmålet, men ifølge den 16-årige vens forklaring havde den drabstiltalte andre våben med.

"Jeg fik en kniv og en metalstang. Jeg lagde kniven i lommen og metalstangen i baglommen og jakken ud over. Det kom fra sæderummet i knallerten," forklarede han om den drabstiltalte.

Den drabstiltalte har tidligere forklaret om sin fascination af forskellige våben, og i retten blev også afspillet en video af den kombinerede lommelygte og strømpistol, han er tiltalt for at have brugt mod halsen på den 18-årige mand, han er tiltalt for at have slået ihjel med to knivstik i brystet.

En 14-årig dreng var sidste mand i vidneskranken, og han kunne fortælle, at den drabs­tiltalte også havde forsøgt at få ham med til at slås den nat.

"Jeg bliver ringet op af ham om et slagsmål. Han spørger, om jeg kan komme derop. Jeg siger, at det kan jeg ikke," forklarede han om telefonsamtalen, der varede under to minutter.

Så kommer de løbende Klokken er nu omkring 01.20 natten til lørdag.

Nogen fra grøn gruppe står uden for bilen, den 18-årige og hans kæreste sidder i den, da nogen pludselig råber.

"Er det jer?" og "Små ludere", lyder det henover parkeringspladsen.

"Jeg ser nogen komme løbende ned mod os fra indkørslen. Jeg siger, der er mange, vi skal væk herfra," forklarede pigen i retten.

Flere af vidnerne bemærker en kæmpe trækæp, som en af personerne fra blå gruppe bærer. Andre fra den gruppe bærer også på noget, mener flere at have set. Råberiet aftager, og der er kortvarig stilhed, inden det hele bryder løs.

"De stiller sig op lige foran (den drabstiltalte). Der går fem-ti sekunder, hvor de står og kigger, og så bliver han slået med en økse," forklarede den 16-årige, der var blevet udstyret med kniv og metalstang.

"Så løb jeg," sagde han, der smed de to våben fra sig i en busk.

På det tidspunkt er den 15-årige ven for længst stukket af.

"Jeg har aldrig løbet så hurtigt, som jeg gjorde den aften. Jeg blev sindssygt bange," forklarede han i retten.

Han løber over til McDonalds, hvorfra han ringer til sin mor.

På parkeringspladsen er de to brødre i slåskamp med personer fra den blå gruppe, mens den 18-årige og hans kæreste forsøger at få dem splittet ved at køre hen mod dem i bilen. De kører flere runder, da den ene rude bliver knust.

"Jeg skriger bare. Jeg føler, jeg skal dø," forklarede kæresten i retten.

"Det næste, jeg husker, er, at vi kører ud derfra, og så hopper (den drabstiltalte) ind gennem den smadrede rude," sagde hun.

Han har blod over det hele og i hovedet. Kæresten ringer 112.

Dermed er det hele overstået på få minutter. Lillebroren har fået et knivstik i ryggen, men er så flygtet fra stedet. Han har muligvis også selv nået at ramme en med et knivstik. Den drabstiltalte storebror når at ringe til ham, inden ambulancerne kommer, og han falder om. Han har fået kraniebrud og et flækket øre.

En 17-årig fra blå gruppe er blevet stukket i hånden. En 18-årig mand ligger livløs på jorden. Han er død, dræbt af knivstik i brystet.