Video: Coronakrisen er ikke forbi - den er helt aktuel

I dag trådte de skærpede corona-regler i kraft. Politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi opfordrer til, at borgerne tager ansvar og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer

Villabyerne - 17. september 2020 kl. 10:46 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra i dag er det et krav, at cafeer, restauranter og barer lukker kl. 22. Desuden skal man også her bære mundbind, når man ikke sidder på sin plads.

Nordsjællands Politi havde onsdag eftermiddag indkaldt til doorstep-pressemøde med politidirektør Jens-Christian Bülow i forbindelse med de nye Covid-19-restriktioner i nattelivet og kravet om mundbind.

Budskabet var kort og godt, at det er tid til at stramme op.

"Coronakrisen er ikke forbi, den er helt aktuel. Vi skal finde tilbage til de gode vaner fra foråret, hvor vi holder afstand, spritter af og viser omtanke i forhold til sociale relationer. Desværre har vi set, at ikke alle er lige gode til at overholde det mundbindskrav, der har været gældende i den offentlige transport de seneste uger. Derfor skal der lyde en meget klar opfordring til at alle overholder de krav. De er fastsat af en grund," sagde Jens-Christian Bülow.

En dæmper på festen I dag træder der nye regler i kraft, der er målrettet nattelivet i hovedstadsområdet. Det er krav, der indebærer, at barer og restauranter skal lukke kl. 22. Desuden skal de skilte med, hvor mange gæster der kan være i baren eller cafeen, og gæsterne skal bære mundbind, hvis de ikke sidder ned.

"Det er selvfølgelig regler, der vil påvirke unge og voksne, der gerne vil more sig, men vi er i en alvorlig fase, og ingen ønsker sig tilbage til nedlukningen, derfor er det nødvendigt at tage nogle mere drastiske midler i brug," sagde politidirektøren.

Fra politiets side vil der være flere patruljer til stede omkring udskænkningsstederne.

"Vi kommer også til at sørge for at festerne ikke bare flytter andre steder hen - som ud på fortovet eller hen i parken. Selvom nattelivet måske ikke er det mest pulserende i Gentofte og Lyngby-Taarbæk, så er det ekstremt vigtigt, at der bliver bakket op om de her krav," sagde Jens-Christian Bülow og understregede, at det også gælder, hvis man tager ud af kommunen.

