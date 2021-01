Vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Bodil Ørkild, lægger ikke skjul på, at de to hospitaler er hådt pressede af corinavirussen. Foto: Thomas Hommelgaard

Send til din ven. X Artiklen: Vicedirektør på to hospitaler: Vi er hårdt pressede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vicedirektør på to hospitaler: Vi er hårdt pressede

Et tårnhøjt antal indlagte coronapatienter gør, at Herlev og Gentofte Hospital har øget både isolations- og intensivkapaciteten til det såkaldte trin 8 - på en skala, der oprindeligt kun gik til fire.

Villabyerne - 06. januar 2021 kl. 11:33 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Coronakrisens anden bølge slår netop nu hårdt ind mod de danske hospitaler - ikke mindst i hovedstadsområdet. Tallene er endnu højere end i foråret, og vintermørkets regn og kulde gør situationen værre.

"Vi er hårdt presset," siger lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Bodil Ørkild, der forklarer, at presset kommer af fire årsager.

"I bølge 1 havde vi mange covid-patienter, men stort set ingen med andre sygdomme. Det var forår og sommer. Vi kunne sagtens rumme dem. Nu har vi både rigtig mange covid-indlagte, men også andre patientgrupper indlagt, især hjerte- og lungepatienter, fordi det er vinter. For det tredje er personalet også syge, og så er det at passe en covid-patient meget mere omstændeligt for læge og sygeplejerske, der skal iføre sig værnemidler. Både maske, briller og dragt. Det tager meget længere tid at passe en covid-patient, der er i isolation, end en normal patient, men vores dygtige ansatte yder en stor indsats i denne svære situation," siger hun.

På de to hospitaler er der i skrivende stund cirka 100 patienter med covid-19 indlagt, og det giver problemer både for antallet af isolationspladser og kapaciteten på intensiv afdeling, der derfor øges. Det er de to hospitaler, der sammen med Hvidovre har haft allerflest covidpatienter gennem hele coronaforløbet.

Operationer aflyses I hele Region Hovedstaden er planlagte operationer og behandlinger blevet aflyst. Det gælder frem til den 25. januar. Det sker ikke mindst for at sikre, at der er personale nok til de behandlingskrævende patienter med covid-19.

"Personalet skal bruges på intensiv afdeling. Vi rykker rundt på de sygeplejersker, der normalt står på operationsstuen," forklarer Bodil Ørkild.

Hun håber, det vil møde forståelse hos dem, aflysningerne rammer.

"Enhver operation er vigtig for den enkelte, men for at skaffe kapacitet til at passe de kritisk syge patienter, er vi desværre nødt til at aflyse operationer, der ikke er livstruende. Det er selvfølgelig beklageligt, men en nødvendig prioritering," siger vicedirektøren.

På Gentofte Hospital vil der dog stadig blive foretaget operationer, understreger hun.

"Vi prøver at rykke nogle af operationerne fra Herlev til Gentofte, så vi forhåbentlig samlet set kan opretholde en vis operationskapacitet. Gentofte Hospital er et fyrtårn inden for planlagt kirurgi, så det har også en central rolle i forhold til covid-19 - både med at hjælpe med intensivpatienter og med at hjælpe Herlev Hospital med operationerne," siger Bodil Ørkild.

Vaccine gav jubelscener Det gruopvækkende år 2020 nåede dog at byde på et kærkomment lyspunkt på Herlev og Gentofte Hospital. Kort før nytår blev de første vaccinationer nemlig givet til hospitalets frontpersonale, så det ved årsskiftet var 1.500 ud af omtrent 6.500 ansatte, der har fået første dosis af vaccinen mod covid-19. Og det var noget, der kunne få smilene frem, fortæller vicedirektøren.

"Der var jubelscener. Alle var glade, og der blev taget selfies. Det handler om meget mere end bare at blive beskyttet mod covid. Det handler om håb og drømme for fremtiden, for det har godt nok været et hårdt år," siger Bodil Ørkild.

Yderligere 450 af personalet på de to hospitaler bliver vaccineret i denne uge.