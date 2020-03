Artiklen: Vi venter med at fejre de gode fællesskaber

Villabyerne havde egentlig planlagt en ny runde af Årets Bedste Naboskab med frist for indstillinger den 14. april, men på grund af den aktuelle coronakrise har vi besluttet at udskyde det hele til efteråret, når verden forhåbentlig er blevet bare en smule normal igen.

Til den tid håber vi, at rigtig mange vil være med til at sætte fokus på de gode naboskaber og fællesskaber rundt i hele kommunen. Fællesskaber, der netop blomstrer og viser sit værd under coronakrisen.