Veteraner skaber festival: Musikken skal spille for dem, der sætter livet på spil

Jeppe Michael Jensen, mangeårig direktør i billetlugen.dk og veteran fra Balkankrigen, synes vi skal være bedre til at takke dem, der sætter livet på spil for at hjælpe andre. Derfor har han startet musikfestivalen ENGAGE

Og midt i dette monument, der vidner om et af de sorteste kapitler i nyere europæisk historie, krøb grusomheden ind under huden på ham ved synet af gaskamrene og de sort-hvide billeder af udsultede kz- fanger med tomme blikke. Han svor for sig selv, at hvis det nogensinde skulle komme så vidt igen, så var han klar til at kæmpe.

”Den som ikke husker historien er dømt til at gentage den,” siger Gentofte-borger Jeppe Michael Jensen et stykke inde i interviewet. Han siger det med indlevelse.

Bagholdsangreb

Han havde været der i seks uger, da den konvoj med mad og medicin, han var en del af, røg ind i et bagholdsangreb uden for byen Maglaj.

Tre af hans danske kolleger blev dræbt. Det samme gjorde over 10 civile. Jeppe Michael Jensen overlevede kun, fordi en anden soldat stod foran ham.

Han vendte hjem med et brækket ben og en krop mærket af granatsplinter.

Men så snart han var frisk nok til det, tog han på rygsækrejse til Asien med nogle kammerater for at få det hele lidt på afstand. Turen var endnu en øjenåbner i forhold til menneskelig ulighed, og tilbage i Danmark begyndte han at læse jura ud fra et ønske om at beskæftige sig med menneskerettigheder. Drevet af at ville gøre en forskel.

Han læste i Aarhus, og på daværende tidspunkt havde hans kone, som også er jurist, fået ansættelse på et advokatkontor. Her sad hun med rigeligt med arbejde, så hun spurgte sin chef, advokat Peter M. Andersen, om ikke hun måtte sende en opgave videre til sin kæreste.

Opgaven var for Billetlugen.dk, og Jeppe Michael Jensen udførte den så godt, at han sidenhen blev direktør og i 13 år var med til at udvikle virksomheden til, hvad den er i dag.

Men Jeppe Michael Jensens første juridiske opgave blev også et møde med advokat og oberstløjtnant Peter M. Andersen, der kun tre uger efter Jeppes hjemsendelse havde været i den selvsamme lejr i Bosnien.