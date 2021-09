Man kan deltage i affaldsindsamlingen i Gentofte Kommune på lørdag flere forskellige steder.

Verdens største affaldsindsamling i Gentofte

Gentofte samler affald sammen med resten af verden til World Cleanup Day lørdag den 18. september

Villabyerne - 16. september 2021 kl. 11:38 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Årets World Cleanup Day bliver den hidtil største affaldsindsamling i Gentofte Kommune med hele seks indsamlingssteder, hvor man kan mødes og samle affald. I 2019, hvor det sidst var muligt at mødes, samlede 343 affaldshelte over et halvt ton eller helt præcis 518 kg affald i kommunen på bare tre timer. Danmarks Naturfredningsforening (DN) Gentofte, der har været med til at arrangere World Cleanup Day helt fra begyndelsen, har store ambitioner til årets World Cleanup Day. ”Vi håber at kunne slå deltagerrekorden i forhold til tidligere indsamlinger. Med hensyn til mængden af indsamlet affald, er vi altid lidt delte, for vi så jo naturligvis allerhelst, at alt affald ryger i skraldespandene - men der er vi desværre ikke helt endnu. Derfor er World Cleanup Day en god anledning til at sætte fokus på blandt andet alt det to-go-emballage og alle de cigaretskod, der ender i byrummet. Det vil vi utrolig gerne til livs, så vi får en renere by og natur”, siger Lea Gram Jacobi fra DN Gentofte. Gentofte Kommune ser også frem til indsamlingen. ”Efter 1½ år med corona-restriktioner glæder vi os til at komme ud og møde borgerne. Der er altid en helt særlig stemning på dagen, og vi får nogle gode snakke med borgerne om adfærd, miljø og bæredygtighed”, fortæller Hanne Hjetting fra Gentofte Kommune, der er ansvarlig for indsamlingen til World Cleanup Day. Hanne Hjetting tilføjer, at et indsamlingsevent som World Cleanup Day kun kan gennemføres, fordi der er stærkt samarbejde bag med foreningerne DN Gentofte, Vangedes Venner og Grøn Guide.

Dyst mellem gymnasier For at få gymnasieeleverne i kommunen til at deltage i World Cleanup Day har DN Gentofte arrangeret en konkurrence mellem kommunens fire gymnasier. En konkurrence som Gentoftevirksomheden eventyrslik.dk støtter og bakker op om ved at sponsorere en præmie til alle eleverne fra det vindende gymnasie. Det gymnasium, som stiller med flest indsamlere blandt eleverne (dog minimum 30) og som samler en god portion henkastet affald på dagen vinder konkurrencen. Hvad præmien bliver er en overraskelse, men mon ikke den smager godt? Ud over at have taget imod udfordringen har elever fra de fire gymnasier også sagt ja til at være med på årets plakat.

Gør en forskel og saml affald Vil du også være med til at gøre en forskel, så er det bare om at møde op på ét af de seks mødesteder på lørdag. Der er sørget for, at man som deltager får det nødvendige udstyr til indsamlingen, heriblandt gribetænger, der gør det til en leg at nappe cigaretskod, hundeposer og skruelåg. Og man er mere end velkommen til at invitere venner, familie og kæledyr med – for deltagerrekorden skal jo gerne slås. Her mødes vi

• Charlottenlund Fort ud for Jægersborg Allé

• Jægersborg Torv, Jægersborg Allé 16

• Hellerup Torv, Strandvejen nr. 169

• Gentofte Torv, Gentoftegade 64

• Café Caféen, Vangede Bygade 45

• Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24