Venstres Morten Løkkegaard: Nu stopper festen

Venstre vil ikke være med til så grov en behandling af Gentofte, siger byens 2. viceborgmester Morten Løkkegaard, efter at de seneste tal nu peger på, at regeringen planlægger at tage en halv milliard fra kommunekassen med den såkaldte Robin Hood-udligningsreform

19. februar 2020

"Vi taler om en forhøjelse på 1,8 procent i kommuneskatten, hvis vi skal betale så meget mere i udligning. Det svarer til udgiften på samtlige skoler i Gentofte et helt år," siger Morten Løkkegaard til Villabyerne:

"Og så bliver jeg som venstremand nødt til at sige: Nu må dette usmagelige Robin Hood-show stoppe! Ingen kommune i dette land skal behandles på denne dybt uansvarlige måde. Når man leverer 3,3 milliarder i forvejen, så er der ingen, der kan sige, at man ikke bidrager til festen," siger Morten Løkkegaard (V), der ikke lægger skjul på, at han er voldsomt forarget over udspillet.

Mens de konservative for længst er ude af forhandlingerne med regeringen om den Robin Hood-reform, der skal omfordele skattekroner kommunerne imellem, ser regeringen gerne, at landets andet store parti Venstre lægger stemmer til reformen. Men det kan komme til at knibe, fordi regeringen har indbudt til forhandlinger uden at lægge tallene og regnemodellerne klart frem.

Appel til baglandet Venstres Sophie Løhde, der sidder med ved forhandlingsbordet, har udtalt, at man især hæfter sig ved, at kommuner med mange indvandrere skal have flere penge, og at det i det hele taget er socialdemokratiske kommuner, der vinder mest ved udligningen.

Morten Løkkegaard, hvordan kan du som venstremand i Gentofte påvirke dit partis stillingtagen til udligningen?

"Jeg har selvfølgelig talt med Venstres forhandlere om den vanvittige behandling af Gentofte. Min forventning er, at de eksorbitante beløb får et klædeligt spark nedad. Jeg har også sagt til mine Venstre-borgmesterkolleger, at jeg inderligt håber, at de - uanset, hvad de selv synes at opnå ved den her forestilling - ikke hopper på Robin Hood-historien. Det vil blive meget dårligt modtaget her i kommunen."

Udspillet omfordeler groft sagt kommunernes penge med fokus på temaer, der overvejende giver socialdemokratiske kommuner en økonomisk fordel, mens de blå kommuner står til at tabe penge - mest markant i Gentofte.

Overførsler trumfer Ifølge professor i kommunaløkonomi ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Kurt Houlberg, fokuserer regeringens udspil meget på, at kommuner med store udgiftsbehov i forhold til ældres sundhed, offentlig forsørgelse og indvandrere favoriseres på bekostning af andre kommuner, og det kan i nogles øjne virke skævt:

"Fra borgernes synspunkt er det klart, at det kan virke uretfærdigt, at der bliver større råderum for at give overførselsindkomster og mere service i andre kommuner, men det er stadig mere belastende for en kommune at have inaktive borgere, frem for erhvervsaktive borgere, der bidrager," fastslår han:

"Udligning handler også om politik, altså hvilke problemer og uligheder i kommunerne, vi anser for at være vigtige at håndtere. Her er der en tendens til, at reformer af udligning har en partifarve, på den måde at de borgmestre, der deler partifarve med den siddende regering, får en fordel frem for de andre."

Ingen klima og trængsel De temaer, der er afgørende for omfordelingen i regeringens nuværende udspil, kunne derfor godt udskiftes med andre, hvis en anden regering sad ved bordenden.

Det kunne handle om trængselsproblemer, som fylder i kommuner tæt på hovedstaden som Gentofte, hvor der er stort slid på vejene eller klimaudfordringer, som Kurt Houlberg fremhæver:

"Hvis man ser på udgifter til klimatilpasning, så er der stor forskel på, hvilke kommuner, der for eksempel slås med stormflodsproblemer, og det er ikke tænkt med ind i udspillet," siger Kurt Houlberg fra VIVE.

Skandaløst udspil Hele måden regeringen har fremlagt udspillet på med tilbageholdelse af beregninger over for partierne forud for forhandlingerne, har desuden skabt vrede i landets andet store borgmesterbærende parti Venstre:

"Det er en helt skandaløs måde at tackle det her på, at man sætter hele systemet i et alarmberedskab ved at holde tallene tilbage og sætter splid mellem kommunerne," siger Morten Løkkegaard (V):

"Uanset om man er vinder- eller taberkommune i det her, så vil man gerne have udspillet ordentligt fremlagt."

Løkkegaard: Beløbet skal ned Hvorvidt Venstre kommer til at lægge stemmer til udspillet, er foreløbig uklart. På Christiansborg har man internt i partiet aftalt ikke at udtale sig om de igangværende forhandlinger, men som Morten Løkkegaard, der til dagligt sidder i Bruxelles som parlamentariker, siger:

"Vi har en indlysende interesse i at få det her landet i Venstre. Det er dog min klare forventning, at Gentofte ikke kommer til at betale så stort et beløb, som det, der er på tale nu."

