Nils Juhl Andreasen er den nye formand for Venstre i Gentofte.

Venstre har valgt ny formand

Venstre i Gentofte har netop afholdt generalforsamling og valgte i den forbindelse at rykke lidt rundt i toppen af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog samtidigt et budget for årets aktiviteter, som afspejler, at foreningen har en sund økonomi og nyder godt af betydelige valgkampsbidrag fra private sponsorer.