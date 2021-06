Venstre har seks navne klar til efterårets valg

Om kandidatholdet siger han:

"Der er et kæmpe engagement omkring Venstre i Gentofte. Det afspejler vores kandidathold også. Jeg glæder mig til, vi for alvor skal ud at fortælle Gentoftes borgere om vores visioner for at gøre Danmarks bedste kommune endnu bedre. Gentofte Kommune er en velfungerende kommune, hvor mange tager en aktiv del i det civilsamfund, som definerer det at være borger i Gentofte. Her hjælper man hinanden, sludrer med naboen over hækken og bidrager til det stærke fællesskab," siger Morten Løkkegaard.