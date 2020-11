Annoncekampagnen begyndte den 21. oktober i Villabyerne og har kørt lige siden.

Venstre går utraditionel vej for at tiltrække kandidater i Gentofte

I en række annoncer i Villabyerne har Venstre efterlyst en medkandidat til Morten Løkkegaard. Det har allerede båret frugt, lyder det fra lokalformanden

Villabyerne - 27. november 2020 kl. 17:43 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

I bedste Uncle Sam-stil - dog uden den pegende finger - har Venstre-politikeren Morten Løkkegaard været på charmeoffensiv i en stor annoncekampagne, der længe har kørt i både avis- og netudgaven af Villabyerne.

"Er du min medkandidat ved Kommunalvalget 2021? Mener du også, at Gentofte har brug for en stærk liberal stemme? Har du politisk engagement? Og vil du være med på holdet, når fremtidens Gentofte skabes? Så er det lige dig, jeg har brug for som med-kandidat på Venstres liste til Kommunalvalget i 2021," hedder det i annoncen, hvor eventuelt interesserede eller bare nysgerrige opfordres til at tage kontakt til formanden for Venstre i Gentofte, Alexander Schneevoigt. Ham ringede vi til.

Alexander Schneevoigt, hvorfor annoncerer I efter en running mate til Morten Løkkegaard?

"Vi søger mange, ikke kun en running mate. Vi har 19 pladser, vi gerne vil have fyldt op. Det er en dobbeltsidet strategi. Det er for at vække tanken hos folk, vi ikke allerede er i kontakt med og for at minde folk om, at vi har en spidskandidat, der hedder Morten Løkkegaard. Vi gør opmærksom på, at Venstre er her, også selv om der ikke er valgkamp endnu. Og nu ringer du, så den må jo virke."

Har I ingen kvalificerede kandidater internt, når I bliver nødt til at annoncere for at få kandidater?

"Ork jo, vi har masser. Men vi vil vende alle sten. Vi vil gerne have et stort udbud af kandidater, så vi sender en føler ud. Mange tænker måske ikke, at det er noget, de gerne vil, men måske kan den her annonce slå hul på en overvejelse."

Har I fået nogle henvendelser?

"Vi har faktisk fået en del, i hvert fald 10 fra folk, der erklærer sig klar. Og det er folk, der ringer som et direkte resultat af annoncen."

Er der nogle relevante emner imellem?

"Ja, helt sikkert. Vi går i gang i starten af det nye år med alt det praktiske omkring kommunalvalgkampen, herunder at strukturere listen, og så forventer jeg et opstillingsmøde i løbet af marts. Bestyrelsen i Gentofte lægger listen frem. Vi plejer at have 19 navne på listen. De første 6-7 stykker er de mest seriøse, og så fylder vi listen op med folk, der jo nok godt ved, at vi ikke får alle 19 pladser i kommunalbestyrelsen."

Kan du løfte sløret for nogle af navnene?

"Nej, det er for tidligt. Men jeg kan sige, at de 10 folk, vi har fået henvendelser fra, alle er seriøse og dygtige kandidater, som kommer med gode tanker om, hvordan vi kan styrke den liberale indsats i Gentofte. Det er gode navne."

Kan du fortælle, hvad Venstre går til valg på?

"Nej, det er også for tidligt. Vi arbejder på det politiske program."