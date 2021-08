Se billedserie Hvis det står til Venstre, skal der sættes 1.500 ladestandere op i Gentofte. Og partiet er også tilhænger af at øremærke parkeringspladser til el- og hybridbilejere. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Venstre efterlyser ambitiøs plan for elbiler lokalt

Venstre vil gøre Gentofte til Danmarks førende elbil-kommune og foreslår 1.500 nye ladestandere inden 2030. Gentoftes borgmester erklærer sig enig i retningen. Problemet er bare, at kommunens handlemuligheder er stærkt begrænsede, som lovgivningen er strikket sammen i dag

Villabyerne - 25. august 2021 kl. 06:03 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Mange danskere tøver med at skifte til en elbil, fordi manglen på ladestandere gør det til en usikker øvelse. Det er et problem i en verden, der skal gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer inden 2030 i håbet om at bremse de voldsomme klimaforandringer.

Derfor foreslår Venstre i Gentofte en ny og langt mere ambitiøs strategi og handleplan for elbiler og ladekapacitet. Deres mål er minimum 1.500 nye ladestandere i Gentofte inden 2030.

Venstres forslag 1.500 nye ladestandere i Gentofte inden 2030. I dag er der 43 (med hver to udtag).





Hurtigere ladestandere (op til 250 kWh - i dag er de på 50 kWh). Den massive teknologiske udvikling betyder, at målsætningen bør justeres løbende, så man ikke får overkapacitet.





Øget Offentlig-Privat samarbejde. Man bør overveje at lave Kommunal-fuldmagten om og give kommunen større mulighed for at medfinansiere standere.





Inddrage offentlige parkeringspladser og vej til el-ladestandere via vejloven (evt. med en 3-timers parkering, så biler ikke holder hele dagen).





Sætte mål om, at der skal være max 300 eller 500 meter til en el-ladestander for enhver bilejer i kommunen.





Sikre hurtigere sagsbehandling (fast track) for selskaber, der søger om at få muligheden for at levere el-ladestandere. I dag er det ifølge selskaberne en blokering for ambitionerne.





"Venstre respekterer selvfølgelig det toårige budgetforlig i Gentofte, men når virkeligheden overhaler de politiske beslutninger, er det mest ansvarlige at tage bestik af denne udvikling - og få lavet nye aftaler og nye mål. Derfor bør den nye kommunalbestyrelse som det første beslutte at forhandle en ny strategi på plads. Tid er en nøglefaktor for at nå 2030-målet," siger han.

Har Gentofte Kommune været for uambitiøse på det her område?

"Ja, men det gælder os alle sammen. Vi er sent på den, både internationalt, nationalt og lokalt. Der er brug for at skrue tempoet op nu. Vi er nødt til at fremme udviklingen, hjælpe markedet. Bilproducenterne er langt fremme i bussen, i virkeligheden meget længere fremme end politikerne."

Hvorfor plastre kommunen til med ladestandere, hvis man om 5-10 år kan oplade trådløst?

"Det er svært at forudse, hvad der kommer til at ske i 2030. Men vi ved, at 25 procent af alle parkeringer i Gentofte foregår ved kantsten, så Gentofte vil også fremover være hårdt belastet af færdsel."

Er du villig til at øremærke parkeringspladser til el- og hybridbiler?

"Ja. Der vil nok være en overgangsperiode, hvor antallet af elbiler og ladestandere skal finde hinanden, men jeg har ikke den store frygt for, at det vil give problemer."

Hænder bundet på ryggen Gentoftes borgmester, Michael Fenger (K), erklærer sig sådan set enig med Venstres analyse af problemet. Og der er da heller ingen af Venstres forslag (se faktaboks), der vækker anstød hos borgmesteren.

Fakta om bilisme i Gentofte I 2018 udledte transportsektoren 67.000 ton CO2 ud af en samlet udledning på 275.000 ton CO2. Det svarer til ca. ¼ af den samlede CO2-udledning i Gentofte Kommune. Størstedelen af udledningen kommer fra person- og varebiler, mens resten kommer fra lastbiler, busser, tog, fly og arbejdskøretøjer.



Antal kørte kilometer i Gentofte kommunen var i 2018 i alt 350 mio., mens antallet af kørte kilometer i 2030 forventes at være 391 mio. En forøgelse på 11 provent. Personbiler står for 304 millioner km - 87 procent af det samlede antal kørte kilometer.



Næsten halvdelen - 47 procent - af de kørte kilometer foregår i fritiden. Kørsel til / fra arbejde og uddannelse udgør 27 procent, mens ærindekørsel, erhvervskørsel hver udgør 13 procent.



Knap 5 procent af bilerne i Gentofte Kommune er elbiler, mens hele 50 procent af nysalget af biler i 1. kvartal af 2021 var el- og hybridbiler.



"Vi må ikke medfinansiere ladestandere eller stille vejarealer til rådighed. Vi må ikke engang stille de standere, vi selv bruger, til rådighed for borgerne. Vi må ingenting, som loven er i dag. Alt skal være markedsdrevet. Jeg er sådan set en stor fan af markedet, men det kan ikke dække alle behov. Det er afgørende, at kommunerne får bedre muligheder for at give den grønne transport en hånd i ryggen," siger Michael Fenger.

Og han tilføjer:

"Lovgivningen er simpelthen bagefter virkeligheden. Det er meget frustrerende og uforståeligt, at regeringens lovforslag spænder ben for den grønne omstilling. Jeg håber virkelig, at Christiansborg lytter til os. Lige så snart, vi har fået lovgivningsmæssig klarhed, vil vi gerne sætte skub på elbilismen. Overordnet set vil vi alle sammen gerne understøtte den grønne udvikling, så selvfølgelig skal vi sørge for, at der er en ordentlig ladestruktur."