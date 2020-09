Veltz vandt for GVI

Der var i hvert fald én spiller til forskel, da GVI og Ledøje-Smørum dystede i Nymosen lørdag, hvor det endte med at blive den helt store dag for GVI-angriber Mathias Veltz.

Med to yderligere mål, det sidste i de døende minutter, var Veltz soleklart Man of the Match. Sidste mål var resultatet af en direkte løbeduel, hvor Veltz var for stærk, for han kom fri af sin oppasser og sendte afslutningsvist bolden i nettet til slutresultatet 4-1.