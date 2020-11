Meget tyder på, at Gentofte Kommune snart kan genoptage udbygningen af fjernvarmenettet. Arkivfoto

Varm nyhed: Grund til optimisme i forhold til mere fjernvarme i Gentofte

Partierne bag klimaaftalen har vedtaget fjernvarmepuljen. Det kan med stor sandsynlighed betyde, at Gentofte Kommune kan genoptage udbygningen af fjernvarmenettet

Villabyerne - 25. november 2020 kl. 11:14

I disse dage, hvor temperaturerne daler, og vi er godt på vej ind i årets koldeste måneder, så er det her måske en nyhed, som mange husejere i Gentofte Kommune kan varme sig ved.

I forbindelse med regeringens vedtagelse af fjernvarmepuljen er der afsat 405 millioner kroner til at få flere husstande koblet på fjernvarmenettet og få det udbygget yderligere.

Hvad det konkret kommer til at betyde for Gentofte Kommune, har Villabyerne spurgt forsynings- og miljøchef i Gentofte Kommune, Jimmy Svantemann, om.

Han bekræfter, at fjernvarmepuljen nu er en realitet og at den tilhørende høring om 'Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg', som skal gøre det muligt at genoptage udbygningen af fjernvarmenettet, sluttede den 30. oktober.

"Nu afventer vi, hvad Folketinget beslutter. Hvis bekendtgørelsen bliver godkendt, som der er lagt op til i det forslag der var i høring, ser det positivt ud for en genoptagelse af udbygningen af fjernvarme i Gentofte," siger, Jimmy Svantemann.

Tidsperspektiver Hvis godkendelsen kommer på plads, så vurderer han, at processen med tilmelding til kommende fjernvarme kan sættes i gang i løbet af foråret 2021. Mens udbygningen af fjernvarmenettet vil ske i etaper over de kommende år.

"Vi forventer, at gravearbejdet efter forudgående projektering kan startes i oktober/november 2021 - og i så fald vil de første kunder kunne tilsluttes primo 2022," siger Jimmy Svantemann.

Fjernvarmepuljen Tilskuddet fra en kommende fjernvarmepulje skal bruges i områder, hvor der kan være en udfordring med at få udbygningen til at gå i selskabsøkonomisk balance.

"Selve tilskuddet gives til fjernvarmeselskabet og sikrer et mindre tilskud til udbygningen af den resterende del af kommunen," forklarer Jimmy Svantemann.

Samfundsøkonomi Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har trods et stærkt ønske om at fortsætte udbygningen af fjernvarmenettet været sat skakmat, da lokalpolitikerne kun måtte godkende et projektforslag, hvis de kunne påvise, at det samlet set var positivt for samfundsøkonomien.

Ved den samfundsøkonomiske beregning har man set på, om det var en økonomisk fordel for samfundet at konvertere naturgasforsynede områder til fjernvarmeområder og herunder foretage en stor investering i at anlægge nye fjernvarmerør. Både den regnemodel, man har brugt og de historisk lave naturgaspriser har givet et negativt resultat i det regnestykke.

I Gentofte Kommune vedtog man ellers i 2010 en varmeplan med det formål at udbygge det eksisterende fjernvarmenet til at dække hele kommunen i perioden fra 2010 til 2026.

Udbygningen blev planlagt til at forløbe over seks faser, men kun de første tre blev gennemført, inden statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den videre udbygning.

Den 18. august i år udtalte klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) til Villabyerne, at han var klar til netop at lave om på samfundsøkonomikravet.

"Staten skal ikke med forældet regulering stå i vejen for, at grøn fjernvarme kan rulles ud, hvor det giver mening lokalt," sagde ministeren.

Forsynings- og miljøchef i Gentofte Kommune, Jimmy Svantemann, afventer nu Folketingets behandling af bekendtgørelsen.

"Det er helt afgørende for, at fjernvarmeudbygningen kan fortsætte, at man ikke længere skal sammenligne fjernvarme med naturgas i de samfundsøkonomiske beregninger, der danner grundlag for kommunens godkendelse af et projektforslag for et kommende fjernvarmeområde," siger han.

Forsynings- og miljøchef i Gentofte Kommune, Jimmy Svantemann

