Varm luft eller værdifuld branding? Så meget betaler offentlig virksomhed for at være med i kåring

Så glade var JAC sidste år, da de blev kåret som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads - en titel, de faktisk selv har fundet på. Foto: MARIA JUUL

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret i Gentofte har fra 2016 til 2021 betalt 385.921 kroner for at deltage i privat analysefirmas kåring af de bedste arbejdspladser i Europa. Helt i orden, vurderer Gentofte Kommune. Slet ikke i orden, siger politiker

Villabyerne - 21. september 2021 kl. 13:28 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Varm luft eller værdifuld branding? Fråds med offentlige midler eller vigtig investering i et godt arbejdsmiljø?

Det er de spørgsmål, man må stille sig, efter Villabyerne i dag kan afsløre, at Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC) i Gentofte - et tilbud til borgere med særlige behov - over de seneste seks år har brugt 385.921 kroner på at betale for trivselsundersøgelser hos det private analysefirma Great Place to Work, der hvert år kårer de bedste arbejdspladser i Europa.

Det viser den aktindsigt, Villabyerne har fået i sagen. Den viser også, at der ikke er andre offentlige virksomheder i Gentofte, der har deltaget i undersøgelsen.

Hvis man alene kigger på branding-effekten, så ser JAC's dispositioner ud til at give fin mening. Tag bare den pressemeddelelse, JAC selv sendte ud forleden om årets kåring:

"De har allerede taget prisen som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads de sidste tre år. Nu får Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret i Gentofte også titlen som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads for 3. år i træk. Hemmeligheden bag er bl.a. en 90 % ledelsesløs organisering, hvor medarbejderne selv træffer beslutningerne," skriver JAC, der tirsdag formiddag fejrede prisen med både borgere, de 110 medarbejdere og borgmester Michael Fenger.

Interessante detaljer Når man dykker ned i kåringen, dukker flere interessante detaljer op. Den første er, at der faktisk slet ikke findes en pris som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads eller for den sags skyld Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads.

Great Place to Work kårer slet og ret de bedste arbejdspladser inden for fire forskellige kategorier - baseret på virksomhedernes størrelse - men fordi der er forsvindende få offentlige virksomheder med i feltet, så kan JAC kalde sig den bedste af dem.

F.eks. var der ud af de i alt 104 medvirkende danske virksomheder i årets konkurrence kun 10 offentlige. Ifølge Liselotte Sloth Jensen, Managing Director i Great Place to Work, blev JAC faktisk kun nr. 10 i deres kategori, som hedder '50 Bedste Mellemstore Arbejdspladser (50-499 medarbejdere)'.

"'Bedste Offentlige Arbejdsplads' er ikke en officiel titel, men JAC må gerne kalde sig det. Det er inden for rammen," siger Liselotte Sloth Jensen til Villabyerne.

Hun har ikke tallet for, hvor mange offentlige, europæiske virksomheder, der deltog i årets kåring. Men hun kan oplyse, at der ud af de i alt 150 arbejdspladser, der kåres som Europas Bedste Arbejdsplads, kun var syv offentlige virksomheder, heraf to danske. Den anden var Billund Vand og Energi, der blev nr. 25 på listen over '25 Bedste Små Arbejdspladser'.

Et bedre arbejdsmiljø Villabyerne har stillet en række skriftlige spørgsmål til lederen af JAC, Ann-Christina Matzen Andreasen, der på grund af tirsdagens fejring ikke havde tid til et telefoninterview.

Hvad har I fået for de 385.921 kroner, I har brugt på at få en privat virksomhed, Great Place to Work, til at bedømme jeres arbejdsmiljø siden 2016?

Fakta om A Great Place To Work og deres kåring Great Place to Work kårer hvert år Europas Bedste Arbejdspladser på baggrund af de nationale lister, der udarbejdes i 21 europæiske lande. I alt har 3.000 organisationer og over en million medarbejdere deltaget i undersøgelsen af deres arbejdsmiljø. Ud af de 3.000 arbejdspladser er 125 med på listen over Europas Bedste Arbejdspladser.

Arbejdspladserne betaler for den trivselsundersøgelse blandt medarbejderne på arbejdspladserne og den analyse af arbejdspladsernes kultur, som ligger bag kåringen.

Det er Great Place to Works kontorer i de enkelte europæiske lande, der foretager de to undersøgelser. "Det er en antagelse, men jeg tror ikke, at vi sammen på JAC var lykkedes med at vende økonomien og fastholde et lavt sygefravær, hvis ikke vi havde arbejdet systematisk med at udvikle rammerne og skabe et bedre arbejdsmiljø. Og på den måde have den høje kvalitet i vores tilbud til borgerne. Alle investeringer på JAC tager udgangspunkt i, hvordan vi kan skabe mest mulig værdi for borgerne."

Er det rimeligt, at en offentlig virksomhed bruger skattekroner på at brande sig selv?

"Her er det vigtigt, at du kender de fakta, der er omkring de midler, vi bruger hos Great Place to Work. De skattekroner, vi har brugt til Great Place to Work, handler alene om at betale for redskabet til at udvikle vores arbejdsmiljø. Det vil sige, at midlerne går til en årlig trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. Samtidig afleverer vi en kulturprofil, som er ledelsens syn på organisationens praksis, der af Great Place to Work bliver holdt op imod medarbejdernes besvarelser i trivselsundersøgelsen. Vi betaler ikke for at blive placeret på listen."

I er den eneste offentlige virksomhed i Gentofte, der deltager i denne undersøgelse. Hvad med hjemmeplejen, skal de også have mulighed for at deltage, synes du? Eller børnehaver og skoler?

"Det er helt op til den enkelte arbejdsplads at vurdere, hvordan de vil prioritere deres økonomi. Alle har mulighed for at investere i Great Place to Works redskab til udvikling af arbejdsmiljøet. Vi har valgt at prioritere det inden for rammerne af vores budget, fordi vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er et stærkt middel til at skabe bedre service for vores borgere. Glade personaler giver glade borgere. Og vi tror på, at det er en god investering på den lange bane," svarer Ann-Christina Matzen Andreasen.

En rigtig god effekt Vi har også stillet en række skriftlige spørgsmål til Helene B. Rasmussen, socialdirektør i Gentofte Kommune.

JAC har siden 2016 brugt 385.921 kroner på at få en privat virksomhed, Great Place to Work, til at bedømme deres arbejdsmiljø, hvad er din kommentar til det?

"Investeringen på godt 50.000 om året har givet rigtig god effekt for JAC's brugere. Medarbejderne og lederne på JAC har sammen skabt imponerende resultater i form af styrket faglighed, lavt sygefravær, bedre økonomi samt fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere."

Hvordan forholder Gentofte Kommune sig til, at en af dens institutioner bruger af sine midler til dette formål?

"Vi ønsker et godt arbejdsmiljø i Gentofte Kommune, fordi der er en tæt sammenhæng mellem trivsel blandt medarbejderne og den ydelse, som leveres til borgerne. Så det er kun godt, at JAC har investeret på dette område. De har gjort det inden for deres budgetramme - og har fået flere brugere og en sundere økonomi på institutionen end før."

Er det rimeligt, at en offentlig virksomhed bruger skattekroner på at brande sig selv?

"JAC's samarbejde med Great Place to Work er ikke som udgangspunkt en brandingøvelse, men en investering i medarbejderne. At det så har betydet, at potentielle nye medarbejdere har fået øje på JAC, er kun positivt."

Hvad får Gentoftes borgere ud af den her branding?

"Det giver rigtig meget kvalitet for brugerne på JAC, at de mødes af dygtige og motiverede medarbejdere, der formår at udvikle tilbuddet - og at der er styr på økonomi og sygefravær."

Får JAC lov at fortsætte fremover med at deltage i konkurrencen / undersøgelsen?

"Så længe samarbejdet med Great Place to Work kan mærkes på 'bundlinjen', så kommer jeg ikke til at stille mig i vejen for det."

JAC er den eneste offentlige virksomhed i Gentofte, der deltager i denne undersøgelse. Hvad med hjemmeplejen, skal de også have mulighed for at deltage, synes du? Eller børnehaver og skoler?

"Det er et valg, man skal tage lokalt. Det er ikke ualmindeligt, at en institution henter hjælp ind udefra - hvad enten det så er fra den ene eller den anden leverandør. Vi skal ikke lukke os om os selv, men også trække på viden og kompetencer udefra, når der er behov for det," svarer Helene B. Rasmussen.

Overrasket og ærgerlig Jeanne Toxværd, Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen, bliver forarget, da Villabyerne præsenterer hende for nyheden om, at JAC siden 2016 har brugt 385.921 kr. på at blive bedømt af Great Place to Work.

"Jeg er rigtig ærgerlig og overrasket! Hvad er det for noget at bruge vores penge til? Jeg synes, JAC er et fantastisk sted, men det er godt nok ærgerligt, at de prioriterer deres midler på den her måde. Jeg har gennem adskillige år jagtet de private virksomheder, der har snablen nede i de offentlige kasser, men den her havde jeg slet ikke set. Vi skal ikke som kommune finansiere sådan nogle private konsulentvirksomheder. JAC er gode nok i sig selv, de behøver ikke hæderen fra Great Place to Work," siger Jeanne Toxværd.

Fakta om JAC JAC, Sandtoften 3-7, er et kompetencecenter, der tilbyder kompetenceudvikling, aktiviteter, beskæftigelse samt fysio- og ergoterapi til borgere med fysiske og psykiske handicap.

