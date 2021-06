Se billedserie Det er bl.a. hér, langs varehuset og ud mod Nybrovej, at der nu er blevet sået en engblanding. På billedet ses Charlotte Riise Dahl, der er Sustainability Project Leader for IKEA Gentofte. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Varehusgigant slår et slag for den vilde natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Varehusgigant slår et slag for den vilde natur

Græsslåmaskinerne er kørt i garage på IKEA, der vil lade naturen omkring varehuset på Nybrovej gro vildt for at hjælpe insekter og fugle

Villabyerne - 01. juni 2021 kl. 07:05 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Hvis du undrer dig over, at græsset får lov at vokse til rundt om IKEA i Gentofte, så er det altså hverken sjusk eller spareøvelser. Det er en bevidst strategi fra varehusets side for at skabe større biodiversitet.

"Vi håber på at skabe et hjem for de mindste. De vilde bier, sommerfuglene, andre insekter. Vi håber, det bliver smukt at kigge på, og vi håber sådan set også, vi kan inspirere andre virksomheder til at gøre noget lignende," fortæller Charlotte Riise Dahl. Hun er Sustainability Project Leader hos IKEA Gentofte, der allerede sidste år satte to bistader op på terrassen, som der flyttede 60.000 bier ind i..

Baggrunden for det nye initiativ er, at Danmarks vilde natur og biodiversitet er under pres. Når kun 1-2 procent af Danmarks natur vurderes til at være reel vild natur, forsvinder arterne. Der er derfor brug for plads til, at naturen kan vokse op og for, at de danske arter har de rette levesteder.

I alt vil der ved IKEA Gentofte vokse 2.500 kvadratmeter op med vild natur, På en del af området - i alt cirka 500 kvadratmeter - er der blevet sået en engblanding, der så småt begynder at skyde op.

"Vi har sået to forskellige blomsterblandinger, den ene med 28 forskellige og den anden med 23 forskellige arter. De vil spire efter 2-3 uger og bliver 60-80 cm høje. Blomsterne har forskellige blomstringstidspunkter fra maj til oktober, og mange af arterne er flerårige," forklarer Charlotte Riise Dahl.

Det kræver en fælles indsats at få den vilde natur og biodiversitet tilbage, og derfor er projektet, der også bliver gennemført ved IKEA's øvrige varehuse, et samarbejde med Haveselskabet, WWF og projektet Danmarks Vilde Haver.

IKEA Gentofte vil også opsætte insekthoteller, der faktisk er bygget af gamle, kasserede IKEA-møbler.

"Vi vil gerne vise, at det faktisk ikke er så beværligt at gøre noget for miljøet. De fleste vil gerne være med til at gøre en forskel, og så bliver de stolte af at være en del af det," siger Charlottte Riise Dahl.