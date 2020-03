Den franske strygekvartet Modigliani gæstede for nylig Hellerup Musikkammerforening. Det blev en smuk og meningsfuld oplevelse, skriver vor anmelder. Foto: Hans Ovesen

Vanskeligt og virtuost: Fem stjerner til fransk Modigliani-kvartet

Hellerup Kammermusikforening havde for nylig inviteret den franske strygekvartet Modigliani til at give koncert. Villabyernes anmelder Hans Ovesen lyttede med og den begejstrede anmelder giver her koncerten fem stjerner

Villabyerne - 06. marts 2020
Af Hans Ovesen

Det var lidt usædvanligt for koncerterne i Hellerup Kammermusikforening - og så meget desto mere glædeligt - at byde på et helt moderne stykke musik. Modiglianis fire musikere indledte aftenens program med den finske komponist Kaija Saariahos inciterende Terra Memoria fra 2006.

Som nogen måske vil huske modtog 67-årige Kaija Saariaho Leonie Sonnings Musikpris i 2011. Hun har i sin musikalske karriere beskæftiget sig intenst med de klanglige aspekter af musikken, både i de instrumentale muligheder og i elektronisk frembragte lyde. Terra Memoria er, som titlen angiver, et erindringsstykke, der mindes dem, der ikke er her længere.

Det er et rent instrumentalstykke, men til gengæld et stykke, der undersøger næsten alle violinens, bratschens og celloens klangmuligheder i sublime sammen- og modstillinger. Pizzicato naturligvis, flageolettoner, der frembringes ved kun at berøre strengene og ikke trykke dem ned mod gribebrættet, sul ponticello-spil ved at stryge helt tæt på instrumentets stol, hvilket frembringer skarpe, undertiden næsten arrige toner osv.

Stykket begynder med en næsten uhørlig sitren, en musik, der opstår af intet eller uendeligheden, for efterhånden at vokse i intensitet og styrke til mellemdelens vilde dramatik og til slut at falde til ro i et langt diminuendo og endelig forsvinde i den intethed, som fødte den.

F-dur efter sjælerystelse Et gennemgående træk i Saariahos værk er en udstrakt brug af glissandi, hvor tonerne glider op eller ned ad strengene samtidig med, at musikken i de svævende glissandi holdes "på plads" af de andre instrumenter med præcise pizzicati eller korte temaer i kendte tonearter. Det er alt sammen overjordisk betagende og fremført uhyre smukt af kvartetten.

Efter denne sjælerystelse fik vi Mozarts lille Divertimento i F-dur. Umiddelbart kunne man synes, at det var en noget brutal rækkefølge. Men så snart strygerne åbnede Mozart, var det som om det kosmiske og spøgelsesagtige hos Saariaho gik op i en højere enhed med den vidunderlige klarhed hos Mozart.

Mozart skrev dette Divertimento i 1772 som kun 16-årig, og det er umiskendeligt Mozartsk. Fra første strøg er vi på hjemmebane, endda med et tema, som Mozart siden brugte i andre af sine værker.

Bryder formalia Formen på klassicismens symfonier, divertimenti og strygekvartetter må i stor udstrækning tilskrives Joseph Haydn, og unge Amadeus var en uhyre lærenem elev.

Dog bryder han formalia ved at lade dette Divertimento bestå symfoniagtigt af tre satser, hurtig, langsom, hurtig, hvor sidste sats er en rondo med et iørefaldende tema, der igen og igen vender tilbage efter mellemstykker i forskellige tempi og sindsstemninger.

Mens Mozart stråler af overskud i både de lystige og mere stilfærdige og eftertænksomme satser, er der stor uro i Edvard Griegs eneste færdiggjorte strygekvartet, strygekvartetten i g-mol, opus 27.

Overraskende program Med sin gennemgående inspiration fra norsk folkemusik betragtes Grieg ofte som en nationalromantisk komponist, men hans strygekvartet viser, at han var meget mere end det. Selv om han i tre af kvartettens fire satser benytter en enkel melodi, som han skrev til et digt af Henrik Ib­sen, er værket præget af voldsomme kontraster i tempo og dynamik, pludselige brud i musikkens forløb og overraskende dissonanser og modulationer, der her viser Grieg som en komponist, der i sine brud med konventionerne og sine musikalske anfægtelser kan siges at være på vej mod det tidligt moderne.

Som allerede antydet var det et overraskende og ganske utraditionelt program, Modigliani-kvartetten havde sat sammen, men i Saariahos ubestemte og lokkende sfærer koblet sammen med den både jordiske og lysende Mozart og Grieg, der gennem det klassiske peger på det moderne, gav det hele mening. Og når de ofte så vanskelige værker så tilmed blev fremført med Modiglianis fintsansende, præcise og energiske musikalitet, kunne det ikke blive meget bedre.

PS. Til aftenens program havde kammermusikforeningens Helle Caspersen udarbejdet nogle interessante og grundige programnoter.

Koncerten får fem stjerner.