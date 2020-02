"Et letsindigt ord" - Karoline Budtz, vokal, Jens Christian Kwella, guitar, og Kim Mikkelsen, kontrabas. Pressefoto

Vangede markerer befrielsen med mormormad og musik

I maj 1945 kapitulerede det nazistiske Tyskland. Efter at Danmark havde været besat siden 9. april 1940, blev landet befriet af britiske tropper 5. maj 1945.

I år er det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske værnemagt. Og det markerer Vangede Bibliotek fredag 28. februar med fællesspisning og musik fra besættelsestiden.

Radioen et samlingspunkt

Aftenen inden fik danskerne i et radioprogram fra BBC den glade besked, at Danmark var befriet. I de fem besættelsesår havde netop radioen været en kilde til information og musik, som var forbudt under tyskerne.