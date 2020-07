Send til din ven. X Artiklen: Vangede-drenge bokser sig gennem sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vangede-drenge bokser sig gennem sommerferien

Tre ugentlige undervisningsgange af to timer med bokseren Abdul Khattab. En sommergave fra regeringen til børn og unge i anledning af corona gør det de næste uger muligt at snøre de helt store handsker for en lille gruppe dedikerede drenge

Villabyerne - 15. juli 2020 kl. 11:23 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag, onsdag og fredag eftermiddag træner bokseren Abdul Khattab 10 lokale drenge i alderen 13-17 år, som er hjemme i sommerferien og gerne vil i god form.

Boksetræningen foregår i Mosegårdshallen i fem uger som en del af Gentofte Kommunes STAY-program.

Drengene laver mavebøjninger og øver udfald med paraderne oppe på en række, mens de to og to kommer frem og får handskerne snøret på til kamp. "Godt Thor," opmuntrer træneren, mens Thor og Masud bokser, så alle kan høre det.

Masud på 15 år fra Søgårdsskolen har meldt sig for at få træning i sommerferien:

"Min første prioritet hele sommeren er boksning, og det er så fedt," siger han om programmet, hvor han er sammen med flere af sine venner til træningen:

"Jeg kunne godt tænke mig at bokse mere. Det er hårdt," siger Masud med et kæmpe smil efter træningen:

"Jeg vil gerne være med i en klub."

Noget at stå op til Thor fra Tjørnegårdsskolen er 15 år: "Boksning lød sjovt," siger han og fortæller, at han først trænede en gang om ugen, da der i efteråret var tilbudt søndagstræning. Men nu her i ferien er det så blevet til seks timer om ugen:

"Jeg lærer at bruge min krop rigtigt og får en masse styrketræning," siger Thor, der er meget glad for tilbuddet.

Hvad ville du have lavet, hvis du ikke skulle bokse? Spørger reporteren:

"Jeg ville nok ligge og sove nu," siger han ærligt, mens viserne på uret nærmer sig kvart over to.

"Jeg tror, det er meget godt, at der er noget at stå op til," siger Thor, der ikke ligefrem glæder sig til, at programmet stopper: "Jeg kommer til at savne, at der er en fast tid, hvor jeg skal ned og bokse."

Der er en høj grad af koncentration i salen, og da træningen er færdig, er det nogle glade, milde og smilende drenge, der stilfærdigt og svedende forlader lokalet.

"Vi ses på mandag," råber Abdul Khattab, der selv er fra Vangede og opvokset i kvarteret og glæder sig over, at han kan være med til at trække drengene lidt væk fra for eksempel gaming ved computeren:

Bokseforening "Det her er en sund måde at bruge sin sommerferie og få brændt noget energi af," siger den professionelle bokser, der selv har bokset i 17 år og startede sin træning på et asylcenter motiveret af sin far, der selv har bokset.

Khattab har været danmarksmester seks gange og nordisk mester og er ofte blevet nævnt som et af de største boksetalenter herhjemme i nyere tid. Senest har han fået lyst til at give sin passion videre til de unge i barndomskvarteret:

"Jeg synes, der mangler lidt et godt boksetilbud til de unge herude," siger han og bliver bakket op af tryghedsbetjent og SSP-medarbejder i området, Martin Justesen, der er gået sammen med Abdul Khattab om at lave boksetræning op til og nu i relation til coronatiden:

"Der er masser af unge på gaden, som ikke har noget at lave," forklarer Martin Justesen, der mener, at træningen giver drengene vigtige redskaber til at skabe sig en god hverdag:

"De unge skal møde op til tiden her og være en aktiv del af to timers træning. Det giver noget disciplin," siger Martin Justesen.

På den lange bane håber Abdul Khattab at starte en bokseforening i Gentofte, og i kommunen oplyser man fra SSP-indsatsen, at man er i dialog om projektet:

"Vi samarbejder i forvejen med Abdul om at træne unge, som ønsker at gå til boksning lokalt, og vi er i dialog med ham om at understøtte en bokseforening," udtaler Pernille Ødegaard, leder af SSP-samarbejdet, og tilføjer:

"Coronakrisen har vendt op og ned på både skole- og fritidsliv for rigtig mange børn og unge, hvoraf flere også har fået ødelagt udsigten til en sjov sommerferie, derfor skulle Gentofte STAY give alle mulighed for en god sommer."

STAY Gentofte Regeringen har bevilget 200 millioner kroner til aktiviteter i sommerferien til børn og unge inden for kultur, idræt, social- og skole-området. Et sigte med aktiviteterne er, at de skal have en kriminalpræventiv effekt ved at undgå kedsomhed blandt unge.

Kommunen har delt 1.000 postkort og plakater ud og skrevet på aula for at give børn, unge og forældre information om en sjov sommer med STAY programmet, nu hvor coronatiden har vendt op og ned på skole- og fritidsliv i år.

Blandt mange andre aktiviteter i programmet er cykelworkshop, musik-produktion i Byens Hus, Live Art workshop, rollespil på Garderhøjfortet mm.

Kilde: Pernille Ødegaard, SSP leder i Gentofte Kommune