Vandrelaug leder efter gåglade Gentofte-mænd

"Hvis det er noget for dig, så mød op til Dansk Vandrelaugs nye mandetur fra Ryparken Station onsdag 19. februar klokken 10. Dansk Vandrelaugs Københavnsafdeling vil gerne have flere mandlige deltagere på turene, og tilbyder derfor seks ture primært målrettet mænd. Turene er gratis, fordi de støttes af Friluftsrådet," skriver Dansk Vandrelaug i en pressemeddelelse.

"På turen 19. februar starter vi med at gå gennem Ryvangen Naturpark forbi Pistolbanen og videre til Mindelunden, hvor der vil være rundvisning. Herfra går vi via Blindeinstituttet til Hellerup Kirkegård og videre til Hellerup Station, hvor turen slutter cirka klokken 12.30. Hvis der er stemning for det, kan vi slutte af på en café ved Hellerup Station, hvor der er mulighed for at tale videre om dagens oplevelser," skriver Dansk Vandrelaug.