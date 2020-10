Artiklen: Vandmanglen er et problem flere steder

Gentofterenden I læserindlægget "Gentofterenden versus Søborghusrenden," som Villabyerne bragte sidst i august, glædede Mogens Bang fra Dyssegård sig over, hvordan renoveringen af Gentofterende var blevet et ualmindelig smukt og rekreativt naturområde, der bl.a. spiller op til Dyssegårdsparken, som renden løber langs.

Men vandspejlet i renden var i august så lavt, at det smukke vandløb ifølge Mogens Dam havde ændret til en ildelugtende grøft. Han stillede derfor et åbent spørgsmå til Gentofte Kommune. Om ikke det var muligt at åbne sluserne fra Gentofte Sø, så vandspejlet kan hæves permanent?