Se billedserie Så højt stod vandet tidligere (den gule streg). Foto: Signe Steffensen

Vandet er forsvundet fra mose - her er forklaringen

Naboerne til Nymosen undrer sig. Efter det store klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret er vandstanden i mosen nemlig faldet markant. Men ifølge park- og vejchefen i Gentofte Kommune er der en naturlig forklaring

Villabyerne - 08. oktober 2020 kl. 09:54 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Der er masser af husejere i Mosegårdskvarteret i Vangede, der når himlens sluser åbner sig, glæder sig over, at vandet nu ikke længere finder vej til kældrene i det lavtliggende område. I stedet bliver det nu ledt ud i de regnvandsbassiner, der blev bygget i forbindelse med det store klimasikringsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Men beboerne i de rækkehuse, der ligger lige ned til den vestlige del af Nymosen, som i folkemunde bliver omtalt Glarmestermosen, savner til gengæld noget vand.

Vandstanden i mosen er nemlig faldet mærkbart, og selv den seneste måneds voldsomme regnskyl har ikke ændret ved det.

Sammenlignet med tidligere er vandstanden faldet godt en halv meter. Det gælder både i selve Nymosen og endnu mere i Glarmestermosen. Det betyder, at store dele af mosen nu er blevet til rent dynd, og det giver endnu bedre vækstbetingelser for sivene, der hastigt begynder at indtage det "nye land".

Karina Hjort, Hanne Hjortkjær og Jens-Åge Dalby er alle naboer til Glarmestermosen og har fulgt den kedelige udvikling siden klimasikringsprojektet stod færdigt.

Tidligere kunne græsset være dækket af frøer om sommeren. I år har jeg nærmest ikke set nogen," siger Karina Hjort, der bor ned til mosen.

Hanne Hjortkjær oplever også, at det lugter mere fra mosen, end det plejer.

Kommunens mose Grundejerne omkring Glarmestermosen er kede af udviklingen og har derfor taget kontakt til Gentofte Kommune.

De håber på, at man kan skrue op for vandgennemstrømningen fra Nymosen til Glarmestermosen. Og så håber de på, at Gentofte Kommune, der er ansvarlig for omkring 95 procent af mosen, vil hjælpe beboerne i området med et naturgenopretningsprojekt, så mosen ikke gror til. Flere steder langs kanten af mosen har nogle grundejere forsøgt at holde sivene stangen med spade og knofedt, men det er tydeligvis en stakket frist.

Flere gange om året fælder de selv de siv, de kan komme til langs kanten. Men det er et sisyfosarbejde.

Jens-Åge Dalby vurderer, at det sediment, der er i mosen, vokser med 1-2 cm om året, og kombinationen af det og den lave vandgennemstrømning har vist sig at sætte turbo på udtørringen af mosen.

Ifølge Jens-Åge Dalby er det 20 år siden, at Gentofte Kommune sidst har hjulpet med naturpleje i området. I forsommeren sendte "Glarmestergruppen", som grundejerne omkring mosen kalder sig, et detaljeret projektforslag til Gentofte Kommune i forhold til oprensning af mosen.

Vi kan ikke tilføre vand Hos Gentofte Kommune er man opmærksom på vandniveauerne i søer, moser og vandløb, også på vandniveauerne ved Glarmestermosen og Nymosen.

"Niveauet af vandoverfladen i Glarmestermosen reguleres af overløbsrør mellem de to moseområder. I tørre perioder kan vandniveauet falde under rørets niveau.

At tilføre mosen vand er dog ikke hensigtsmæssigt og vil kunne bidrage til udtørring eller grundvandsænkning andre steder. Især da der for tiden også er meget lav vandstand i søer og vandløb mange andre steder, herunder især i Christiansholms mose, Ellemosen, Gentofterenden og Søborghusrenden," skriver Henning Uldal, park- og vejchef i Gentofte Kommune, i et skriftligt svar til Villabyerne.

Han fortæller også, at et varierende vandniveau i tørre perioder er naturligt og generelt giver gunstige betingelser for en række fugle, insekter og andre dyr, som i disse perioder trives ved at finde føde på mosens tørlagte bund.

Men han kan godt forstå naboernens frustration, og det er da heller ikke et kommunalt ønske, at mosen bare skal gro til.

Tørke i Gentofte "I de sidste år har der været mere tørt end normalt, og tilgroning af mosen er naturligvis ikke et ønske fra kommunens side. Park og Vej undersøger derfor sammen med bl.a. Gentofte Kommunes miljømyndighed behov og muligheder for evt. oprensning for at modvirke tilgroning. Pt. er der dog ikke aktuelle planer om oprensning af Nymosen," siger Henning Uldal.

Derfor må naboerne til Glarmestermosen sandynligvis væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Og fortsætte det hårde arbejde med at holde sivene nede.

At tørken i Gentofte lige nu er ekstrem, har Henning Uldal sort på hvidt.

"Vandstanden i stort set alle kommunens grønne områder er i øjeblikket historisk lav grundet det tørre år indtil nu. Tørkeindekset i Gentofte-området før det kraftige regnskyl i fredags var på 9 point på skalaen, som går fra 0 til 10 (jf. DMI). Den nylige og kommende regn bidrager til gengæld til genopretning af den normale hydrologi," fortæller park- og vejchefen.