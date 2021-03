Se billedserie Valgerdur har boet i Charlottenlund i 21 år med sin mand og deres tilsammen seks børn. Når hun ikke er hjemme, rejser hun til verdens fattigste lande med store donorer og fundraiser for Folkekirkens Nødhjælp. Hun håber på opbakning til organisationens indsamling i denne uge, der i år foregår digitalt på indsamling.noedhjaelp.dk.

Valgerdur er byens tossede hundedame, der vil redde hele verden

Når Valgerdur Hvidt Larsen ikke kalder sine hunde til sig i Charlottenlund Skov, så har hun travlt med at samle penge sammen, der sikrer nødhjælp til verdens hårdest ramte

Villabyerne - 11. marts 2021 kl. 10:15 Af Joachim Christensen (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

Man siger, at hunde ligner deres ejere, og med Valgerdur Hvidt Larsens tre nysgerrige, gøende, charmerende og lettere uregerlige beagler, er der måske noget om snakken.

Da de får lov at gå frit i Charlottenlund Skov og tilmed møder nogle af deres bortadopterede hvalpefamiliemedlemmer, så er der kaos, fart på og en legende flok børnehavebørn må frygte for deres medbragte madpakker.

Valgerdur Hvidt Larsen 53-årige Valgerdur kan også være intens og uden filter, får hun at vide, og med i alt seks sammenbragte børn - tre sæt tvillinger, så har hun sjældent tilbragt tiden på sofaen. Det ligger heller ikke til hende.

Hun arbejder til daglig i Folkekirkens Nødhjælp, hvor det er hendes job at inspirere og begejstre og tage hånd om de store donorer for at skaffe mest mulig hjælp til verdens fattigste. Det er selve meningen med livet, hun har fundet, fortæller hun, og nu midt i marts, hvor nødhjælps­organisationen sædvanligvis går fra dør til dør og samler ind, plejer hun at sætte en ære i at gå forrest. I år foregår det digitalt, hvad der ikke er hendes styrke, og hun satser i stedet på at udbrede budskabet i en god gammeldags papiravis.

"Jeg elsker at møde danskerne, og så er jeg et konkurrencemenneske, så jeg helmer ikke før, jeg har en vinderindsamlingsbøsse. Mine kolleger kalder mig skruppelløs, og nogle vil sige, at det er en humanitærsag og ikke en konkurrence, men det er ikke en modsætning for mig. Jo flere, jeg kan få til at donere, jo flere kan jeg hjælpe," siger hun og tilføjer:

"Jeg er bare sælger, dybest set, det ved jeg godt, men det er jo noget godt, jeg sælger."

Har man ikke mødt Valgerdur i sin hoveddør, så kan det være, man er stødt på hende i Charlottenlund Skov, hvor hun tænker, at hun må være kendt som den tossede hundedame.

Med prinsessen i Uganda Gennem sit arbejde og studietid har hun rejst verden rundt i nødhjælpens tegn. Senest var hun i Uganda med Prinsesse Marie, der er protektor i Folkekirkens Nødhjælp, en uge før Danmark og verden lukkede ned i marts sidste år. Det centralafrikanske land var faktisk tidligt ude med restriktioner, det er det smarte ved diktaturer, som hun bramfrit bemærker.

"Jeg kan få dårlig samvittighed over, jeg bor så fint et sted og har det så godt. Så gider jeg ikke høre brok over, at deres pandehår er blevet lidt for kort. Da min datter var otte år, sagde hun: 'mor, nogle gange kan det være svært at være dit barn, når du altid skal redde nogle andre'."





Valgerdur Hvidt Larsen Tidligere har hun besøgt det tibetanske eksilsamfund i Indien og talt med Dalai Lama om hans forsøg på at indføre et slags demokrati, ligesom hun som helt ung var i Bangladesh, hvor hun for alvor blev bekræftet i, at hun havde valgt rigtigt ved at læse udviklingsstudier.

"Det er jo bare verdens røvhul. Der var ingenting, men der var gejst og energi."

Og det er noget, Valgerdur Hvidt Larsen kan bruge. Hun kan selv blive edderrasende på politikere, ulykkelig over verdens vedvarende katastrofer og tilsvarende glad, når organisationens projekter lykkes.

"I Indien havde kvinderne deres sari trukket helt ned over ansigterne nærmest, og tre år senere var håret frit. I Kenya og andre østafrikanske lande har de været ramt af helt sindssyge græshoppesværme, der ødelægger deres afgrøder, men nu er der gang i et projekt, hvor de samler græshopperne ind og bruger dem til dyrefoder. Andre steder har vi introduceret quinoa i stedet for majs, fordi det er mere næringsholdigt og en mere robust afgrøde. Det er vigtigt i forhold til klimaforandringerne. Det er ikke rocket science, men det bliver ikke gjort ellers," fortæller hun.

Kan være vildt hårdt Som nødhjælpsorganisation er der dog altid fokus på det næste problem og knap så meget tid til at fejre succeserne. Hendes hoved er for tiden fyldt med corona- og klimaudfordringer, folkedrab i Myanmar, 10-året for krigen i Syrien.

Og når hun gennem tiden er kommet hjem fra den slags ture, så er det ikke der, hun er allermest modtagelig for at høre om sine børns hverdagsproblemer.

"Nogle gange kan det være vildt hårdt, for det gør mig så ondt. Jeg kan få dårlig samvittighed over, jeg bor så fint et sted og har det så godt. Så gider jeg ikke høre brok over, at deres pandehår er blevet lidt for kort. Da min datter var otte år, sagde hun: 'mor, nogle gange kan det være svært at være dit barn, når du altid skal redde nogle andre'," fortæller hun med hovedet på skrå og hånden til hjertet.

Til en konfirmation med kreative bordkort, var Valgerdur Hvidt Larsen afbilledet med et mørkt barn på den ene hånd og en beagle på den anden. Det passer nok meget godt, griner hun.

"Jeg føler, jeg har en forpligtelse til at hjælpe, fordi jeg kan. Og så kan jeg ikke lade være," siger hun.

