Valentinsdag: Dyrehandel arrangerer kærlighedstur for vovser

"Valentinsdag er ofte forbundet med nærvær og kærlighed, men det er ikke alle, der er så heldige at have en særlig person at dele dagen med. Derfor inviterer Maxi Zoo Gentofte byens firbenede og deres ejere til en fælles luftetur i kærlighedens tegn, så alle byens vovser kan være med til at samle ind til de hunde, der har særlig brug for hjælp. Der vil på dagen være afgang fra butikken i Gentofte klokken 11, hvor der også vil være rig mulighed for leg og socialisering med en masse nye hundevenner, når der i samlet flok spadseres ud på en hyggelig kærlighedsgåtur," skriver Maxi Zoo Gentofte i en pressemeddelese.

"Det samlede beløb går ubeskåret til Dyrenes Beskyttelses internater, der dagligt udfører et heltemodigt arbejde med at hjælpe svigtede hunde med et skræddersyet behandlingsforløb, så de kan komme logrende ind til deres nye familie. Som tak for hjælpen får hver vovse en goodiebag med velsmagende hundeguf og ikke mindst et valentinsbånd, der kan hænges i halsbåndet som et symbol på din og vovsens støtte til de udsatte hunde landet over." skriver Maxi Zoo.