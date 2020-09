Fællesspisningen på Hovedbiblioteket i forbindelse med GentofteNatten 2019 er bare ét eksempel på, hvordan bibliotekerne udvikler sig til at blive lokale kulturhuse. Pressefoto

Vær med i udvikling af biblioteker og ny svømmehal

Gentofte Kommune søger borgere til to nye opgaveudvalg. Man kan melde sig frem til 27. september

Gentofte Kommune søger borgere til to nye opgaveudvalg, dels om bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse, og dels om de planlagte nye svømmefaciliteter.

Gentofte Bibliotekerne har i en årrække været i gang med at udvikle sig fra traditionelle bibliotekstilbud til biblioteker som kulturhuse, der ud over litteratur rummer musik, film, kunst, teater, lokalhistorie m.v.

Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes kulturpolitik 'Sammen om kulturen' skal de enkelte bydelsbiblioteker udvikle sig dynamisk og i tæt kontakt med borgerne samtidig med, at der er en fælles rød tråd.

Det nye opgaveudvalg skal udarbejde et forslag til kommunalbestyrelsen om, hvordan bibliotekerne kan videreudvikle sig i en samlet retning som kulturhuse.

Derfor er der afsat 120 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen ved etablering af et 25 meters bassin og et varmtvandsbassin med tilknyttede faciliteter.