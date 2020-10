Send til din ven. X Artiklen: Vær med i nyt poesiprojekt i Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vær med i nyt poesiprojekt i Gentofte

Mød Hvedekorns to redaktører, Lars Bukdahl og Christian Vind, og med- arbejdere fra Gentofte Bibliotekerne i forbindelse med poesiprojektet: 'Mit ord er dit nu - Hvedekorn on the go'

Villabyerne - 31. oktober 2020 kl. 14:22

Den 2. november kan man høre mere om de foreløbige planer for bibliotekets nye poesiprojekt og selv være med til at forme ideerne til de laboratorier og møder med poesi, projektet kan åbne i børn og unges liv.

Gentofte Bibliotekerne har fået midler fra Statens Kunstfond til det store projekt om poesi, der løber af stablen fra september 2020 til marts 2022. Projektet har fået navnet 'Mit ord er dit nu - Hvedekorn on the go' og skabes i samarbejde med det 100 år gamle tidsskrift for poesi, redaktørerne Lars Bukdahl og Christian Vind, samt to yngre digtere.

Slår sig ned i Gentofte I løbet af foråret flytter de fysisk ind i biblioteket som 'artists in residency' og deler ud af deres kunstneriske viden og praksisser. Her kommer de til, sammen med bibliotekarer, skolelærere og pædagoger, at skabe skiftende laboratorier for poesi som kunstart og 'new poetic management' af børn og unges dannende møder med digte, digtere og digtning. Undervejs udvikler billedkunstner Christian Vind et visuelt værk og værktøj, der knytter sig til projektet.

'Mit ord er dit nu' inviterer alle interesserede indenfor og kommer til at tilbyde flere åbne arrangementer med fokus på poesi. Den første lejlighed bliver et debatmøde 2. november kl. 14-16, hvor de gerne, i en større kreds, og for at få så mange stemmer med fra starten som muligt, vil drøfte poesiens dannende muligheder for både den opvoksende generation og for biblioteket og samfundet.

Det er den 2. november kl. 14-16 på Gentofte Hovedbibliotek. Gratis. Tilmelding på genbib.dk/billetter