Ungt firma laver tøj med lang levetid

'APPEARANCE' står der med store bogstaver på facaden af Hyldegårdsvej 34. Her har forretningspartnerne Christian Poulsen og Aleksander Krejsager taget et nyt skridt i deres fælles projekt i modeindustrien. Og byen har fået en ny forretning.

"Hidtil har Appearance kun været tilgængeligt via vores webshop, men da vi har oplevet en større efterspørgsel fra lokalområdet, har vi valgt at ændre vores showroom til en egentlig butik, hvor folk kan komme forbi og prøve og købe vores tøj," siger Aleksander Krejsager.

"Vi har i stedet en kompromisløs tilgang til valg af de bedste materialer med fokus på pasform i et tidløst design. Vores mål er at skabe langtidsholdbare klassikere, der overlever diverse trends og sikrer, at garderoben er udgjort af kun de mest nødvendige produkter," siger Christian Poulsen.

"Vi tror på idéen med at have én garderobe, som til gengæld holder i mange år," siger Aleksander.

"Vi brugte et års tid på at finde de rette tekstil- og tøjfabrikker i Portugal. Vi har helt bevidst valgt kun at samarbejde med de bedste fabrikker i Europa, som opfylder tidens strengeste standarder, dvs. certificeringer som GOTS, Oeko-Tex 100, REACH og Better Cotton Initiative. Det er man efter vores mening nødt til i dag i den her branche. Men bæredygtighed handler ikke kun om produktionen, det handler også om holdbarhed. Det tøj, du køber hos os, skal være lige så anvendeligt om 10 år, og ideelt set kan det gå i arv. Folk får brug for mindre tøj end før, men det giver loyale kunder," siger Aleksander.