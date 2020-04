Unge sørger over dræbt ven: ”Der var blod alle vegne”

Detaljerne omkring, hvad der gik så grueligt galt på p-pladsen over for Skateparken ved Gentofte Sportspark natten til lørdag er fortsat uklare. En 18-årig er død efter knivstik, og politiet efterforsker sagen, hvor to unge er varetægtsfængslet

Efterforskningsleder Kasper Guldager fra Nordsjællands Politi kan dog fortælle, at de to anholdte i sagen om et usædvanligt blodigt sammenstød mellem to grupperinger af unge i alderen 13-19 år: En 15-årig og en 17-årig, der har været indlagt med skader efter slagsmålet, måske begge kan komme i grundlovsforhør tirsdag.

”Han var en god fyr,” fortæller de om ham, der blev stukket med knive og døde her på p-pladsen, inden de fik tilkaldt politiet omkring klokken halv to. ”Han skulle have været mekaniker,” siger de: ”Det kunne lige så godt have været én af os.”

I deres version af historien var de her bare for at grille, da en anden gruppe unge ankom. Dem, der havde våben med. De viser mig, hvor asfalten er blevet vasket. ”Der var blod alle vegne”, siger de: ”Her er blodet vasket væk.”

”De læser Koranen for ham.” De unge, jeg møder på parkeringspladsen, vil ikke stå frem med navn, men et par af dem, fortæller at de var der under slagsmålet.

Det er søndag eftermiddag, og en hel del unge er ved at samles på parkeringspladsen over for Skateparken, hvor en af deres venner blev slået ihjel med knivstik natten til lørdag.

Motiv efterforskes

Politiets udmeldinger i weekenden har gået på, at de unge mødtes for at slås, efter at nogen af dem havde været i kontakt på Snapchat og aftalt at mødes for at afgøre en uoverensstemmelse.

Og mandag er der ikke nyt i sagen vedrørende baggrunden for de unges møde på p-pladsen, oplyser Kasper Guldager, som dog kan bekræfte, at der blandt de involverede er unge som bor i Gentofte og Lyngby-området, og at nogle af de involverede er kendinge af politiet i SSP-regi.

Politiet har i forbindelse med oprydningen på pladsen fundet både knive, slagvåben og en økse, siger efterforskningsleder Kasper Guldager fra Nordsjællands Politi:

”Det er usædvanligt, at unge mennesker mødes på denne her måde, at man har knive og slagvåben med, og at det har et dødeligt udfald. Det er heldigvis ikke hverdagskost.”