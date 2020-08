Amalie Niegel tror, at der med det nye forbud mod rygning i skoletiden, er håb for dem, som gerne vil stoppe med at ryge. Foto: Kathrine Albrechtsen

Unge om rygeforbud: "Mange får svært ved at udsætte rygebehovet en hel dag"

Kommunens fire gymnasier er gået sammen om et fælles rygeforbud i skoletiden. Villabyerne besøgte Aurehøjs skolegård for at tale med gymnasie- elever om de nye restriktioner

Villabyerne - 19. august 2020 kl. 18:00 Af Kathrine Albrechtsen

På alle bænke og trappetrin i Aurehøjs skolegård har elever slået sig ned med deres tasker. Stemningen er ligesom, man husker sin egen skolegård, fyldt med en tyk summen af snak og grin.

Der er bare én ting, som er væk. Smøgen og røgen. De små klynger, der stod enten i et hjørne af skolegården eller var taget ét skridt ud for skolens grund, er efter sommerferien blevet forbudt på alle fire gymnasier i Gentofte Kommune. Og restriktionerne begrænser sig ikke længere til, hvor cigaretterne må tændes, men er et decideret forbud mod rygning i skoletiden.

Går for langt med vagtværn Amalie Niegel fra 3. a, der sidder ved et bord sammen med to klassekammerater, Claudia Packness og Noa Jacobsen, har udsigt til de to nye bordtennisborde, der skal holde rygetrangen væk. En ny elevstyret café med gratis kaffe, te og småkager er også blandt de nye initiativer.

"Det er fedt, men jeg er spændt på, om det fungerer i praksis. Jeg kender mange, som har svært ved at udsætte rygebehovet en hel dag," siger hun.

Claudia Packness nikker.

"Jeg gik tidligere på et røgfri gymnasium, og der blev ikke færre som røg af den grund. Jeg synes heller ikke, at det er skolens ansvar at holde os røgfri. Og så er det at gå lidt for langt ud at have vagter til at patruljere. Vi er voksne unge mennesker med frie valg," siger hun og henviser til det vagtværn, der går rundt på stier og veje omkring gymnasiet for at sikre, at rygetrangen ikke bliver tilfredsstillet dér.

Noa Jacobsen kan dog godt se idéen i de nye restriktioner.

"Det er virkelig vigtigt, da det er nemt for unge at starte på at ryge for at blive en del af et socialt fællesskab," siger hun.

Amalie Niegel husker også, hvor mange der startede på at ryge , da hun startede i 1. g.

"Jeg har en veninde, som gerne ville stoppe, men når hendes veninder stod i en gruppe i hvert frikvarter og røg, så var det svært. Med de her restriktioner er der håb for min veninde nu," siger hun.