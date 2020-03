Mandag den 2. og tirsdag den 3. marts blev fire mænd i alderen 17 til 26 år fra henholdsvis København, Lyngby og Søborg varetægtsfængslet i forbindelse med en stor bedragerisag. Arkivfoto

Unge mænd sigtet for omfattende bedrageri

Fire formodede gerningsmænd har gennem en længere periode franarret indtil flere borgere deres Nem-ID oplysninger for derefter at optage store lån i deres navne

Villabyerne - 11. marts 2020 kl. 08:16

Nordsjællands Politi har den seneste tid efterforsket et større antal sager om omfattende bedrageri begået mod flere borgere spredt over hele landet. Mandag den 2. og tirsdag den 3. marts førte det arbejde til, at fire mænd i alderen 17 til 26 år fra henholdsvis København, Lyngby og Søborg blev varetægtsfængslet. Mændene er sigtet for at have franarret borgere deres Nem-ID-oplysninger og dernæst optaget store lån i deres navne.

De sigtede har angiveligt ringet til folk og udgivet sig for at være fra en offentlig myndighed, for eksempel politiet. Her havde de henvist til samtaler - fremmanet af gerningsmændene selv - som de forurettede kort forinden havde haft med en person via de sociale medier.

Den falske politibetjent forklarede så i telefonen, at den person, den forrurettede havde talt med på de sociale medier, var en bedrager, og de forurettede blev derfor bedt om at udlevere deres Nem-ID-oplysninger med henblik på at standse eventuelt misbrug af deres personlige oplysninger.

Efterladt med enorm gæld Bedrageriet har fundet sted over flere måneder, og i den periode har de formodede gerningsmænd optaget et større antal lån på et samlet beløb af flere hundrede tusinde kroner.

Der er tale om såkaldte kviklån, hvor gerningsmændene får udbetalt store beløb kort efter, at lånene er optaget. De forurettede bliver ofte ikke bekendte med lånene, før de modtager opkrævninger om tilbagebetaling.

"Der er tale om bedrageri af særlig grov karakter, fordi det efterlader de forurettede med en enorm og uoverskuelig gæld, som de økonomisk kan komme til at blive påvirket af i mange år fremover. Vi har allerede sigtet de formodede gerningsmænd for en del forhold, og vi kan ikke afvise, at der bliver tilføjet flere sigtelser i den nærmeste fremtid," fortæller leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet i Nordsjællands Politi, politikommissær Jesper von Bülow, i en pressemeddelelse, hvor han fortsætter:

"Jeg vil gerne slå fast, at offentlige myndigheder aldrig beder borgere udlevere deres Nem-ID oplysninger telefonisk. Nem-ID er lavet til at verificere personers identitet online, og derfor skal det aldrig bruges telefonisk. Derfor vil jeg gerne opfordre borgerne til at være særligt opmærksomme på, om de får henvendelser af den karakter og i så fald afbryde al kontakt til personerne og kontakte os. Har man udleveret sine oplysninger telefonisk, skal man straks få spærret sit Nem-ID, så gerningsmændene ikke får mulighed for at udnytte dem."

Kontakt politiet To af de sigtede mænd blev varetægtsfængslet en uge, og to blev varetægtsfængslet i fire uger.

Nordsjællands Politi fortsætter efterforskningen af sagen. Har man som borger oplysninger, der kan være af interesse for sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.

Nordsjællands Politi har af hensyn til efterforskningen ikke yderligere kommentarer til sagen.





