Se billedserie Alexander Kristian Winther Ebert er både overrasket og glad, da hans navn bliver råbt op som vinder.

Unge lokale forskere præmieres for vilde idéer

Elever fra Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup har både vilde og gode idéer. Hele fire elever fik præmier, da naturfagskonkurrencen Unge Forskere kårede 'Min Vildeste Idé'

Villabyerne - 21. maj 2021 kl. 14:34

Da finalen på den landsdækkende naturfagskonkurrence, Unge Forskere 2021, løb af stablen tidligere på måneden, var de i den grad med hos Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup. Intet mindre end fire ud af 10 præmier i grundskolekonkurrencen 'Min Vildeste Idé' tilfaldt skolens elever.

Konkurrencen giver skoleelever muligheden for at slippe deres indre opfinder løs og fordybe sig i naturvidenskab og teknologi. For at deltage i konkurrencen har elever fra hele landet arbejdet med at finde kreative løsninger på selvvalgte problemstillinger og bringe deres ideer i spil.

Sidenhen har de illustreret og forklaret deres opfindelse eller idé i et projekt, som de har indsendt til ASTRA - Det nationale naturfagscenter.

Her har en professionel fagjury sorteret gennem de mange projekter for at finde frem til finalisterne, hvorfra en endelig dommerjury har udvalgt vinderne.

En fantastisk månebase I den landsdækkende naturfagskonkurrence 'Min Vildeste Idé' uddeles i alt 10 præmier. To andenpræmier á 1.000 kr. og førstepræmier á 3.000 kr. indenfor hver af de tre kategorier: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse. Dertil præmieres en samlet vinder fra 0.-10. klasse med en præmie på10.000 kr.

8-årige Alexander Kristian Winther Ebert fra 2.A vandt førstepræmien i kategorien fra 0.-3. klasse. Han havde udtænkt projektet 'den fantastiske månebase', og den var dommerne helt på månen over.

"Den fantastiske månebase er flot formidlet, og tegningen er fyldt med detaljer. Den forholder sig til alle de fornødenheder, der skal til, for at man kan overleve på for eksempel en månebase, og så fremhævede juryen, at projektet er vildt flot gennemarbejdet," lød motivationen.

2. præmie i samme kategori gik til Alexanders klassekammerat Marie Kirstine Wimmelmann Wedell-Wedellsborg med projektet 'robotsjipperen'.

Fra Sct. Joseph Søstrenes Skole vandt også Oliver Marcus Reippurt Glesner og Frederik Neldam Albeck-Stender, begge fra 4.B, andenpræmier i deres alderskategori. De var kommet op med henholdsvis en vild idé om hurtigt voksende kaktusser og en dyrechip.

Særpris til elev og lærer Foruden de flotte 1. og 2. præmier modtog elev Alexander Kristian Winther Ebert sammen med sin lærer Rasmus Sleiman Sørensen en særpris på samlet 22.000 kroner fra Otto Bruuns Fond, der støtter forskning, iderigdom og iværksætteri.

Prisen blev tildelt med ønsket om at anerkende den gode idé hos den enkelte elev, men også give et skulderklap til skolen og den lærer, som har været med til at skabe rammer, hvor netop nysgerrighed og undren giver elever mulighed for at udfolde sig inden for naturvidenskab og teknologi.

Grundet corona blev finalen afviklet som et livestream. Normalvis afvikles det over tre dage ved eventet Science Expo. Eleverne var samlet i deres egne klasser med flag og hygge. 1. præmien og særprisen blev annonceret på livestream, mens lærer Rasmus Sleiman Sørensen sammen med skoleleder Georg Høhling annoncerede og overrakte priserne for 2. præmierne.

Ifølge skolen har succeserne vakt stor begejstring på skolen, og flere elever ønsker at deltage til næste år. joachr