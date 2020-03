Unge klimaaktivister: Vi savner, at de voksne tager et ansvar. Nu

Se billedserie Villabyerne møder de tre klimaaktivister i Byens Hus på Hellerupvej, hvor projektugen kører. Fra venstre mod højre er det Sigrid Bjerregaard, Melda Musovski og Nanna Berg. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Alt for meget tid går med at snakke om en ny klimalov, mener Melda, Nanna og Sigrid fra 9.y på Bakkegårdsskolen. De tre piger er selv på vej med flere aktioner for at få de voksne til at vågne

Villabyerne - 12. marts 2020 kl. 18:06 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jorden bliver ikke reddet af ord. Den bliver heller ikke reddet af, at man ikke spiser kød, hvis man til gengæld flyver syv gange om året. Vi har brug for ændringer i systemet. Hele systemet skal tilpasse sig vores nye hverdag." Sådan lyder opråbet fra Melda Musovski, Nanna Berg og Sigrid Bjerregaard i læserbrevet 'Dit eller mit ansvar?', som kan læses på side 8 i denne uges udgave af Villabyerne. De tre piger, der alle går i 9.y på Bakkegårdsskolen, havde i sidste uge projekt om FN's verdensmål, og de valgte klimaindsats som særligt emne. Men det med klimaet er på ingen måde en ny dille for dem eller en sag, de lige har plukket til en projektuge. Det er hjerteblod og har været det i flere år, hvor de har deltaget i adskillige klimastrejker.

Alle skal hjælpe Sigrid og Nanna har været spejdere og gået op i naturen, siden de var syv og otte år, og Melda meldte sig under klimafanen, da Greta Thunberg kom frem.

"Der bliver talt meget om klimaet, men vi ser ikke supermeget handling. Vi opfatter os selv som aktivister, og vi har skrevet læserbrevet for at råbe de voksne op," lyder det fra Melda Musovski.

"Alle generationer skal ind og hjælpe klimaet. Og det skal være NU. Vi tager til klimastrejker for at få de voksne til at høre på os," supplerer Sigrid Bjerregaard.

Tror I på, at det nytter at strejke for klimaet?

"Ja, det har allerede gjort en forskel. På et tidspunkt var vi 10.000 unge inde foran Christiansborg, det var fedt. Vi føler os som en del af en klimarevolution," siger Nanna Berg.

"Det var fedt at se, at der stod så mange unge og ville det samme," siger Melda Musovski.

"Der er plads til alle på klimabølgen. Og Villabyernes læsere må gerne tænke over, at vi har brug for hjælp til at blive hørt," siger Sigrid Bjerregaard.

"Selvfølgelig fylder det meget i vores bevidsthed. Hvis alle gletschere i verden smelter, bliver Danmark oversvømmet," siger Nanna Berg.

For meget snak De tre piger er ikke imponerede af det tempo, Christiansborg-politikerne har i klimadebatten.

"Der bliver talt om en ny klimalov. Der bliver talt om en reduktion af C02-udledningen på 70 procent. Der er diskussioner, men forhandlingerne er ikke kommet i gang endnu. Det er svært at nå et mål, når man ikke har lagt en plan. Mange taler om personlige vaner, mindre kød f.eks., men der skal jo meget mere drastiske metoder i brug," siger Nanna Berg.

Af konkrete tiltag foreslår de tre piger, at politikerne øjeblikkeligt sætter meget højere afgifter på benzin- og dieselbiler, og at de tilbyder gratis parkering overalt for el- og brintbiler. Men de tre unge aktivister møder modstand, også i deres egne familier.

"Min far siger, han godt kan lide lyden af en motor og smagen af en bøf. Men vi er ikke blevet uvenner af den grund. Jeg håber bare, at jeg langsomt kan overbevise ham ved at gå foran som et godt eksempel," smiler Melda Musovski.

"Jeg har aftalt med min far, at hvis han ikke bruger sølvpapir på sin madpakke og lader være med at bruge plasticposer, så lover jeg at holde mig fra stoffer og nikotin," griner Nanna Berg.

"Mine forældre er også med på klimavognen. Vi holdt f.eks. kødfri januar, og de har valgt ikke at have bil," siger Sigrid Bjerregaard.

Greta var bare en lille pige Unge, der taler om klimaet, bliver altid mødt med spørgsmålet: Jamen, men hvad med jer selv? Er I overhovedet klar til at bringe nogle ofre i jeres priviligerede livsstil?

"Ja, helt sikkert. Vi tager vist allesammen cyklen eller bussen, når vi skal noget. Jeg prøver altid at undgå plasticemballage, når jeg køber ind. På Østerbro har de noget, der hedder 'løsmarked', hvor folk tager deres egen emballage med. Hvorfor har vi ikke det i Gentofte?" spørger Nanna Berg.

"Der bør være pant på al plastic. Det bør være sådan, at hvis du afleverer 10 kg plastic til genbrug, så kan du få nogle penge," foreslår Sigrid Bjerregaard, der lige som de to andre gerne går i genbrugstøj.

"Og hvad med at sætte lyden af en motor i elbilerne," foreslår Nanna Berg.

"Lige nu koster det mere at gøre noget for miljøet end at lade være. En bæredygtig sweater er f.eks. dyrere end en almindelig sweater... det bør da være lige omvendt," siger Sigrid Bjerregaard.

Der er også dem, der siger, at hvad skal det dog nytte, at et lille land som Danmark reducerer sin CO2-udledning, når lande som USA, KIna og Indien bare buldrer derudad for uformindsket styrke?

"Nogle bliver nødt til at gå forrest. Hvis Danmark bliver helt grøn, så kan vi blive en god inspiration for andre lande," siger Melda Musovski.

"Det kan godt være, at Danmark bare er et lille land, men Greta Thunberg var jo også bare en lille pige," indskyder Sigrid Bjerregaard.

Egne aktioner Nanna, Sigrid og Melda gør mere end bare at tale om klimaet. De arrangerer også bytte-bytte-købmand på Bakkegårdsskolen, hvor børn i indskolingen kan tage legetøj med, de ikke længere benytter sig af, som andre så kan få glæde af. Det er en kæmpe succes.

Og så har de planer om i den nærmeste fremtid at stoppe biler fra at køre helt op til skolen. De vil simpelthen barrikadere vejen med cykler og sige til bilisterne, at de må gå det sidste stykke.

"Vi ved godt, at det er civil ulydighed, men vi kontakter politiet på forhånd og fortæller om det," siger Sigrid Bjerregaard.

Tror I på, at menneskeheden kan nå at redde planeten?

"Jeg håber virkelig, at vi tager os sammen. Og jeg tror på, at vi kan gøre det! Men det skal ske nu, vi kan ikke vente længere," indleder Nanna Berg.

"Jeg kan godt være lidt bekymret for, om vi når det...," indrømmer Sigrid Bjerregaard.