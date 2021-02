Axel sidder med sin computer på sit værelse og ser pressemødet fra den 13. januar. Foto: Nanna Emilie Vangsgård

Send til din ven. X Artiklen: Unge har brug for mere end bare tomme ord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge har brug for mere end bare tomme ord

Mange af de unge følger med i pressemøder og nyheder vedrørende coronarestriktioner, men alligevel anses de for at være store smittespredere. Er der et sted, hvor kommunikationen mellem regeringen og unge går galt, og hvad mener de unge, der skal til for at skabe en bedre kommunikation? For Axel Wernevi er pressemøder ikke særlig interessante, men han holder sig alligevel opdateret ved alternative metoder

Villabyerne - 18. februar 2021 kl. 19:42 Af Nanna Emilie Vangsgård, 2.x, Aurehøj Gymnasium Kontakt redaktionen

Klokken nærmer sig 19 onsdag aften den 13. januar 2021. Axel Wernevi tager sin computer overdækket af farverige klistermærker frem og sætter sig til rette i den lille sofa på sit værelse.

Axel går i 2.g på Gammel Hellerup Gymnasium og bor i Hellerup. På hans værelse står der to forstærkere, en bas, og en saxofon. Værelset er præget af musik og domineret af brune farver. Det er fyldt med en rolig atmosfære, som afspejles i Axels afslappede ansigt.

Han åbner computeren, da klokken slår 19.01 og finder pressemødet frem på DR's hjemmeside. Der er ingen hast. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er allerede begyndt at tale i pressemødet, og Axel lægger armen hvilende på sofaens armlæn, så han kan bruge den som et støtteben for hovedet.

"Jeg har et utrolig lavt koncentrationsniveau, så hver gang jeg ser et pressemøde, så kigger jeg i sådan 5 minutter, og så indser jeg pludselig: hov, jeg spacede-out," fortæller Axel, mens han laver små gestikulerende bevægelser med hænderne.

"Så jeg hører ordene, men meget af det kommer ind ad det ene øre og ud af det andet," fortsætter han.

Heunicke indleder pressemødet med en aktuel status på coronavirus og begynder så småt at fortælle om tal og statistikker fra stikprøver af den muterede variant B-117. Axels øjne er som limet til skærmen i de første minutter uden at fortrække en mine. Stemmerne fra pressemødet skaber en klang i rummet, som fylder luften i teenageværelset med en stemning af seriøsitet.

Livet under corona: Unge sætter spot Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt indblik i de unges hverdag under coronakrise og nedlukning. Her er det et reportageinterview. Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt indblik i de unges hverdag under coronakrise og nedlukning. Her er det et reportageinterview. En mand eller kvinde i business-dragt

Axel vurderer, at kommunikationen mellem regeringen og ham selv er god. Han mener, at det er vigtigt og principielt at følge med i nyhederne, og da coronavirus er det, som fylder mest i nyhederne, er det uundgåeligt at følge med.

"Jeg synes helt klart, det er vigtigt at følge med i udviklingen af coronavirus, ellers ved man jo ikke, hvad der sker, og så sætter man jo ikke kun sig selv i fare, men også alle andre," siger han.

Selvom Axel står inde for at holde sig opdateret, kan pressemøder alligevel føles lange og uoverskuelige. Hans øjne finder vej ned i hjørnet af computerskærmen, hvor tegnsprogstolken fanger hans opmærksomhed.

Hvad synes du fungerer godt ved pressemødet?

"Selvfølgelig altid hende kvinden i hjørnet for folk, der er døve. At de også kan følge med, er jo altid et godt tag."

Altså noget, som fungerer godt for dig?

"Hun laver nogle seje håndbevægelser," svarer han. Seriøsiteten i rummet er brudt, og Axel smiler kækt. Alligevel vælger han at ændre sit svar: "Nej altså, der er ikke noget, som fungerede specifik godt for mig i forhold til de andre pressemøder. Det er en mand eller kvinde i en business-dragt, der fortæller om statistikker, at man skal isolere sig selv og passe på samfundet."

Influencers og memes Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse besvaret af elever fra Aurehøj Gymnasium, at 63 ud af 70 har set pressemøder vedrørende coronavirus, og 21 ud af 70 benytter pressemøderne som den primære informationskilde.

Selvom pressemøderne er en populær kommunikationsform, findes der andre måder at række ud til den unge målgruppe. Nyheder på internettet er den kategori, som flest benytter som den primære informationskilde ifølge spørgeskemaundersøgelsen.

Axel holder sig også mest til at læse om de nye restriktioner på dr.dk frem for at se pressemøde, men han afslører også en anderledes kommunikationsform, som endda slår nyheder på DR.

"Hvis jeg skal være helt ærlig, så kommer en stor del af de nyheder, jeg senere undersøger, først og fremmest fra memes. Det er ret pinligt, men det er sandt. Jeg ser dem blandt andet på Instagram eller Reddit, så undersøger jeg det nærmere og følger lidt op på det."

Ifølge Axel kan denne metode med at finde informationer på sociale medier, både gennem memes og influencers, være et godt alternativ for dem, som ikke følger med i nyhederne på internettet eller ser pressemøder.

Derudover kan man også snakke sammen om corona-restriktionerne i sin vennekreds.

"Jeg tror helt klart også, at de fleste unge taler med hinanden om det, men selvfølgelig er der vennekredse, som ikke tager det lige så seriøst. Så skal man jo have en eller anden ven, som kan være en form for katalysator for det."

Han mener dermed, at en enkelt person kan gøre en forskel for en hel vennekreds, men han fortæller også, at det er svært at være sådan en "katalysator", da man kan få følelsen af at blive holdt udenfor ved at følge retningslinjerne.

Sand medfølelse eller bare tomme ord?

Sundhedsminister Magnus Heunicke bringer nu på pressemødet en kæmpe tak ud til alle, der aflyser sociale arrangementer med venner og familie og som overholder anbefalingerne, men ifølge spørgeskemaundersøgelsen savner flere af eleverne en dybere forståelse for unge, mere end bare tak.

Dermed er det ikke kun vigtigt at vide, hvor man kan række ud til de unge, men også hvordan der skal kommunikeres. En anonym kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen lyder:

"De skal minde os om, at vi ikke bliver glemt. Ofte er unge blevet syndebukke for corona, og det medfører, at folk tror, det er "ok" at udskamme os både i offentligheden og på nettet. De unge bør altid nævnes. Ellers taber man os."

Udover at flere kommentarer nævner, at de unge føler sig udskammet, så søger de unge efter en reel forståelse fra voksne og ældre, for hvordan unges liv og mentale helbred påvirkes.

Axel Wernevi har derimod en anden holdning til Heunickes tak.

"Tragisk som det er at sige, så ved jeg, at frygt virker bedre end følelser," fortæller han. Han tror, at frygten for at miste endnu et skoleår er større end glæden ved, at regeringen siger, de forstår os:

"Man kan føle, at det bare er tomme ord, for de kan jo ikke rigtig sætte sig ind i, hvordan vi har det."

Axel fortæller, at dem med samfundssind overholder jo restriktionerne, og dem uden samfundssind tror han ikke vil blive påvirket af statens ord, medmindre der blev givet en form for skrækscenarie.

Nye ord gør en forskel De unge er dermed splittet med forskellige holdninger. Nogle ser forståelse og anerkendelse som et manglende led i kommunikationen, mens andre tror, at der er mangel på situationsfornemmelse.

Efter at have set 22 minutter af pressemødet den 13. januar klapper Axel computeren sammen og lægger den på hans surfboard-lignende sofabord. Han tager sig et dybt suk, inden han fortæller om en træt følelse i kroppen.

Heldigvis blev der den 28. januar 2021 holdt et efterfølgende pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen prøvede at give et ekstra indtryk på børn og unge. Ca. 14 minutter inde i pressemødet forklarede Frederiksen med et anderkendende blik, hvordan de fleste voksne husker følelsen af at være ung, men at de dog ikke ved, hvordan det er at være ung under en tid præget af corona.

Axel Wernevi fortæller, at han nu mærker anerkendelsen:

"Jeg er glad for indrømmelsen og at de ikke længere lader som om de forstår."

Han tror på, at sådanne ord fra regeringen og generelt fra voksne vil kunne gøre en forskel for dem, som har følt sig udskammet og savnet medfølelse.

relaterede artikler

Elevrådsformand: Siden marts har vi ikke fået ordentlig undervisning 12. februar 2021 kl. 06:55

Ensomhed plager de unge: Virtuelle fællesskaber er et lys i mørket 11. februar 2021 kl. 13:47