Unge er ramt af stress, ensomhed og mangel på faglig motivation

Hvor skal det ikke ende? Unge oplever symptomer på stress, ensomhed og faglig demotivation under anden hjemsendelse.

Villabyerne - 05. marts 2021

"Det er utroligt svært at holde koncentrationen."

Sådan lyder det fra Anton Haslund, 17 år, som går på Rysensteen Gymnasium. Elever som Alexander Tallbacka, Alma Alibegovic, Camille Jacobsen, Casper Rosendal og Søren Bruun erklærer sig alle enige under individuelle interview.

Anden omgang corona-hjemsendelse har efterhånden påvirket os alle, men burde man være bekymrede for mere end bare, om der opretholdes restriktioner og om, hvorvidt man bør blive testet?

Hvad med dem, hvis kroppe og sind stadig er under drastisk udvikling på trods af nedlukningen og som stadig er ved at finde ud af, hvem de selv er?

De unge tager typisk afstand fra deres familie for at blive mere selvstændige. Hvad sker der, når de lukkes inde under samme tag som deres familie og fratages muligheden for at socialisere i klasselokalerne, tage til fester eller invitere ham eller hende den søde fra parallelklassen ud på café?

Om psykologiske bivirkninger Det har vi talt med specialpsykolog Pernille Lorentz om. Ifølge hende er unges trivsel et relevant emne.

"Gymnasiealderen er en periode, hvor man skal bruge fællesskabet til at danne sin identitet. Det foregår blandt andet til sociale arrangementer såsom ungdomsfester, hvor man får lov til at eksperimentere med 'hvem er jeg'-spørgsmålet. Denne proces, kaldet identitetsdannelsen, er voldsomt påvirket af hjemsendelsen. Som ung ender man i en form for 'stand-by-tilstand' i sin udvikling," siger Pernille Lorentz om tilstanden, hvor det ikke længere er muligt at skubbe grænserne i lige så vidt omfang som før nedlukningen.

"Man er afhængig af andre unge at spejle sig i, og pga. hjemsendelsen er det ikke længere en mulighed. Det resulterer i en række bivirkninger som ensomhed, stress og faglig demotivation. Det bliver svært i længden at holde motivationen," tilføjer hun om det faglige aspekt af hjemsendelsen. Også i hjemmet opleves der problemer.

"Generelt vil der også være et stort pres på familien," forklarer Pernille Lorentz. Problemet ligger i, at muligheden for at søge ud ikke længere er til stede. Samtidig er den trygge familieramme også rystet af hjemsendelsen. Det skaber en konflikt for den unge, da det ikke længere føles trygt at søge indad grundet den rystede ramme. Derfor ender man som ung i en position, som man hidtil typisk ikke har været i før.

Det gælder derfor for de fleste unge, at hverdagen er blevet fyldt ud med et stort pres fra lige godt alle vinkler.

Elevernes vinkel For en række gymnasieelever gør disse parametre sig også gældende. 17-årige Camille Jakobsen, der går på Øregård Gymnasium, fortæller til os, at hun i forbindelse med online-undervisningen føler sig rastløs "stort set hele tiden."

Ligeledes har skiftet til online undervisning også påvirket andre unge. Tendensen er, at koncentrationen og motivationen for undervisning falder. Samme tendens mærkes hos Anton Haslund, som udtaler, at det "er så fristende og så nemt at kigge på sin mobil. Læreren kan ikke se noget, så det er utroligt svært at holde koncentrationen."

Skiftet til en online hverdag påvirker ikke kun undervisningen, men også kontakten mellem venner og bekendte. Det er en af grundene til, at ensomheden har gjort sit indtryk blandt unge såsom Alexander Tallbacka, 17 år, og Søren Bruun, 19 år. Ifølge sidstnævnte har den primære form for kommunikation mellem ham og hans venner været over beskeder.

"Der har været dage, hvor jeg bare har været sådan: okay ja, jeg er ensom. Jeg sidder i det her lokale hele dagen... hvad laver jeg med mig selv," fortæller Søren Bruun.

Løsning i sigte Den kommende borgmester i Gentoftes Kommune, Michael Fenger (K) er opmærksom på problemet med de unges mistrivsel, men han er ikke så bekymret på længere sigt.

"Jeg ved, at der vil være nogle unge, som kommer dårligere ud af nedlukningen, og dem vil vi tage hånd om og fokusere på," siger Michael Fenger, der er formand for Børneudvalget.

Han anbefaler, at "alle voksne rundt omkring, såsom forældre, lærere osv., skal være opmærksomme over for deres unge og være opmærksomme på, hvad man kan gøre for at hjælpe."

I forhold til, om situationen skal håndteres på nuværende tidspunkt, eller om strategien er at tage action efter genåbningen af landet, siger Michael Fenger:

"Der er ingen af os, der ved hvornår genåbningen kommer, så vi bliver nødt til i første omgang at fokusere på nuet for at forbedre hjemsendelsen. Efter genåbningen vil vi være opmærksomme over for de unge, der trods genåbningen stadig kæmper med problemer."

For Gentofte Kommune har unges trivsel "høj prioritet", og "det er en af vores helt store prioriteter at forbedre de unges trivsel," siger Michael Fenger. Lige nu lyder hans specifikke anbefaling, at man henvender sig til headspace ved Byens Hus, hvis man ønsker at få anonym hjælp. De kan bl.a. hjælpe unge videre til psykologhjælp.

Hos specialpsykolog Pernille Lorentz lyder løsningen på stress og ensomhed meget lige til. Hun mener, at motion og opsøgning af mindre fællesskaber er afgørende for at regulere og mindske bivirkningerne fra hjemsendelsen.