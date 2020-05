Unge drenge set i forbindelse med påsatte brande

Klokken 14.52 torsdag eftermiddag indløb der anmeldelse til Nordsjællands Politi om, at der var brand i det nedlukkede Danmarks Akvarium på Kavalergården i Gentofte. Fem eller seks personer var set på stedet kort forinden, og der var mistanke til, at disse havde brudt ind i bygningen. Patruljer kørte til stedet, hvor de skaffede sig adgang til bygningen og fik stoppet branden, inden den udviklede sig.

Nordsjællands Politi arbejder ud fra en teori om, at branden er startet ved antændelse af nogle bildæk på stedet, og at der formentlig er tale om brandstiftelse.

Brand på Smakkegårdsvej

Klokken 03.55 natten til fredag blev det anmeldt, at der var brand i noget flamingo på paller foran et murværk på Smakkegårdsvej. Patruljer kørte til stedet, hvor de hurtigt fik slukket branden. Det formodes, at branden var påsat, idet en person i grå hættetrøje blev set forlade stedet kort før, at branden opstod.