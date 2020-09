Ungdoms-DM for 270 sejlere blev aflyst

Under et døgn inden starten fik deltagerne den kedelige nyhed

33 Hellerup-sejlere skulle have deltaget i Ungdoms-DM, men med regeringens nye corona-restriktioner var det ikke længere forsvarligt at afvikle stævnet, vurderede stævneledelsen og Dansk Sejlunion.

Stævnet skulle have været sejlet ud for Middelfart, Skærbæk, Fredericia og Vejle.

Arrangørerne havde ellers gjort, hvad de kunne. For en måned siden kastede de sig over et ambitiøst planlægningsprojekt, da det stod klart, at det store stævne med over 500 sejlere grundet forsamlingsforbuddet ikke kunne afvikles på traditionel vis.